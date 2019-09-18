«Наладить наблюдение»: что может стоять за намерением Японии создать воздушно-космические силы

Япония может в будущем преобразовать свои ВВС в воздушно-космические силы. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Японский лидер дал понять, что создание ВКС — абсолютно реальная перспектива. По информации СМИ, пока что речь идёт о создании наземной системы слежения за космической активностью. По мнению экспертов, Токио намерен наладить наблюдение за соседними странами, включая Россию, Китай и обе Кореи.

Воздушные Силы самообороны Японии могут в будущем превратиться в воздушно-космические. Об этом заявил премьер-министр островного государства Синдзо Абэ, выступая на брифинге 17 сентября.

Политик подчеркнул, что разговоры о создании ВКС Японии не относятся к разряду фантазий, передают местные СМИ.

«Это не фантазии», — приводит его слова агентство Kyodo.

Напомним, о планах японского правительства создать уже в 2020 году космическое подразделение Сил самообороны стало известно ещё в начале августа, тогда об этом сообщила японская газета Yomiuri. По информации издания, новое подразделение Сил самообороны создаётся в связи с наращиванием активности в космосе со стороны таких стран, как США, Россия и Китай. Сообщалось, что космическое подразделение японских Сил самообороны будет состоять из 70 человек и разместится на базе в городе Футю к западу от Токио.

Синдзо Абэ

© Issei Kato/Reuters

«Японское правительство в настоящее время работает над системой космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, начало её эксплуатации ожидается в 2023 году», — говорилось в сообщении СМИ.

Уточняется, что эта система будет использоваться для отслеживания угроз со стороны спутников других стран, а также для мониторинга за ситуацией с космическим мусором. Обучением персонала ВКС Японии займутся сотрудники Японского аэрокосмического агентства JAXA, а также военные США.

Область фантастики

Развитие проектов оборонной направленности и наращивание военного потенциала Японии на протяжении многих десятилетий ограничивалось обязательствами, принятыми Токио по итогам Второй мировой войны и закреплёнными в конституции страны. Разгромленная антигитлеровской коалицией Япония была вынуждена отказаться от прав иметь собственную полноценную армию. Токио также гарантировал, что не использует силу в спорах с другими странами. Армию для Японии заменили созданные в 1954 году Силы самообороны.

Бой ВВС Японии и США, 1945 год

globallookpress.com

Однако с годами в Японии начали усиливаться позиции сторонников пересмотра послевоенных обязательств и возрождения военного потенциала страны. Активно поддерживает этот курс и действующий премьер-министр Японии, лидер Либерально-демократической партии (ЛДП) Синдзо Абэ. В 2006—2007 годах он уже занимал кресло главы правительства, но был тогда вынужден уйти в отставку.

После того как ЛДП снова выиграла выборы в 2012 году, курс на восстановление военного потенциала Японии продолжился. Важным шагом в этом направлении стало расширение полномочий Сил самообороны для участия в зарубежных операциях даже при условии, что сама Япония не находится под угрозой. По словам Абэ, этот шаг позволит стране углубить стратегическое партнёрство с США.

После победы ЛДП на досрочных выборах в июле 2019 года Синдзо Абэ заявил, что намерен до 2021 года провести референдум о внесении поправок в конституцию. Речь может идти об отмене статьи, закрепляющей отказ Японии от полноценных вооружённых сил.

Впрочем, наличие этой конституционной нормы не мешало Японии развивать свой оборонный потенциал на протяжении последних лет, отмечают эксперты. В рейтинге Global Firepower сильнейших армий мира японские Силы самообороны занимают на текущий момент 6-е место из 137. Для сравнения, ещё в 2017 году страна занимала 7-е место в этом рейтинге. Так, японские силы самообороны располагают суммарно 1572 единицами авиационной техники, включая вертолёты и самолёты. По этому показателю Токио опережают только Южная Корея, Индия, Россия, Китай и США.

При этом значительная часть авиапарка ВВС Японии представлена иностранными машинами — Токио не жалеет средств на импорт новейшей техники. Например, в августе этого года японское Минобороны утвердило контракт на покупку партии боевых самолётов F-35B с укороченным взлётом и вертикальной посадкой производства американской корпорации Lockheed Martin. По оценкам издания The Wall Street Journal, Токио является самым крупным покупателем F-35, опередив даже ближайшего союзника Штатов Великобританию.

По словам военного эксперта Михаила Тимошенко, у Японии практически нет авиации собственного производства, преимущественно страна импортирует военную авиацию из США.

© JAXA

Как пояснил в комментарии RT заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов, на сегодняшний день японские ВВС представлены исключительно истребителями, страна не располагает бомбардировочной авиацией и авиацией дальнего действия.

«Японцы стараются производить самостоятельно авиацию и вооружения для военно-морских сил, но высокотехнологичными наступательными вооружениями Токио не располагает. ВКС Японии — это из области фантастики», — отметил эксперт.

До последнего времени не могла Япония похвастаться и передовыми средствами космической доставки. Страна не входит в число лидеров по количеству пусков ракет-носителей. Одноразовая ракета-носитель H-2A, впервые запущенная в 2001 году, показала высокую надёжность, но себестоимость её пусков слишком высока, отмечают японские СМИ. Цена доставки одного килограмма груза при помощи H-2A гораздо выше, чем у российских или американских ракет. Надежды возлагаются на разрабатываемую тяжёлую ракету-носитель H3, проект которой был представлен Агентством аэрокосмических исследований в 2015 году. Первый пуск новой ракеты запланирован на 2020 год.

«Повысить информированность»

Космические разработки Японии на протяжении многих лет велись исключительно в гражданском русле. В 1969 году было учреждено Национальное агентство освоения космического пространства (NASDA), одновременно с этим японский парламент принял Резолюцию о мирном использовании космоса, согласно которой Токио обязался заниматься исследованием космоса исключительно в мирных целях.

Согласно документу, Япония гарантировала, что воздержится не только от разработки, но и от управления и использования космических систем военного назначения. Япония добилась серьёзных успехов в мирном освоении космоса — уже в 1970 году страна самостоятельно вывела на околоземную орбиту свой спутник, опередив Китай. Сегодня японские специалисты активно участвуют в эксплуатации Международной космической станции.

DSN 2 (Kirameki 2)

© DSN Corporation

Однако в свете тенденции реставрации армейских сил Японии в Токио задумались о необходимости космических исследований и в оборонных целях. В 2008 году власти страны приняли Основной закон о космосе, отменивший ограничения на освоение космоса в оборонных целях. При этом больших успехов на данном направлении Токио не достиг: только в 2017 году был запущен первый в Японии военный спутник «Кирамэки-2», ранее Силам самообороны приходилось прибегать к использованию гражданских спутников.

В начале 2015 года правительство Японии утвердило новый опорный план космических исследований и разработок, документ охватывает период до 2025 года. Как заявил тогда Синдзо Абэ, план «полностью отвечает задачам новой национальной политики безопасности Японии». Согласно новому плану Токио намерен направить на расширение национальной космической программы около 5 трлн иен (около $46 млрд) государственных и частных инвестиций, речь идёт о запуске в течение 10 лет 45 новых спутников связи, а также настройка спутниковых систем для использования в целях обеспечения национальной безопасности.

По мнению экспертов, заявляя о планах по скорому созданию воздушно-космических сил, Токио следует в фарватере Вашингтона, который объявил о начале работы Космического командования ВС в конце августа.

По мнению Александра Панова, целью создания японских ВКС станет наблюдение за тем, как развиваются Вооружённые силы Китая, а также Северной и Южной Корей, отношения с которыми у Японии далеки от безоблачных.

«Особенно Токио интересуют китайские космические ударные системы. Нужно отметить, что у японцев нет программ по созданию крупных наступательных вооружений, особенно космического характера. Кроме того, количество запусков спутников у них достаточно ограничено, в основном они запускают спутники оборонительного характера», — поясняет эксперт.

Заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко считает, что в поле внимания японских ВКС может оказаться и Россия.

«Токио намерен повысить свою информированность, чтобы лучше понимать, что происходит в соседних странах», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом сравнивать космические силы Пентагона и Токио пока не следует, слишком велика разница между возможностями стран, считает Макиенко.