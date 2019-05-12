Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
Ворвавшиеся в храм в Буркина-Фасо застрелили священника и еще 5 человек – RFI
Благодарность не знает границ: На разбомбленных Голанах Израиль построит город в...
Альтернативы нет: США пытаются найти замену российским РД-180, но безуспешно
Главная / В мире

Нал возвращается: Шаг в сторону от «платёжной сегрегации»

12 мая 2019, 20:39  •  26 • В мире
В американском штате Калифорния на прошлой неделе началась работа над новым законом, запрещающим торговым точкам отказывать в приёме наличных. И это хороший прецедент
Автор:
Полонский Андрей
Тотальное наступление цифры
Вряд ли у кого-нибудь существуют иллюзии по поводу влияния «цифровой экономики» на социальную свободу. Каждый день мы встречаемся с новыми и новыми усовершенствованиями, которые, как говорят самые рьяные и опасливые борцы с цифровой угрозой, дальше и дальше уводят современное человечество к тому трагическому моменту, когда принятие «печати Антихриста» станет чем-то само собой разумеющимся. Недавно Сбербанк ввёл опробованную на Западе новую технологию «распознавания человека по лицу». Тут всё очень просто. Ты сдаёшь свой «образ» в банковскую базу данных, и он уже неотделим от твоей финансовой составляющей — счёта, кредитной истории, оплаты налогов.
Так подступает идущий с Запада новый и безальтернативный тоталитаризм, когда полный контроль над человеком достигается через фактическое растворение его личности и телесности в цифровом коде.
Удивительное дело, подобные технологии не вызывают, в общем-то, ни особых протестов, ни особых вопросов. Все давно уже успокоились на полумифической истории с суперкомпьютером и числом Зверя. Иногда даже вспоминается старая детская сказка о мальчике-пастушке, который раз за разом кричал: «Волки!», односельчане сбегались с топорами и вилами, а никаких волков не было. Понятно, что случилось, когда пришли настоящие волки. Они неплохо поели.
… Порой кажется, что мы находимся в необратимом потоке, и даже шага в сторону сделать невозможно. Но иногда появляются и хорошие новости. Всегда можно сделать шаг в сторону, повсюду, даже в такой «оцифрованной» стране, как США.
Закон против платёжной сегрегации
В США и Европе, где «цифровые деньги» укоренены даже больше, чем в России, ставший отчасти привычным отказ в приёме наличных уже назвали «платёжной сегрегацией» и «фашизмом с приветливым лицом». Правда, что приветливого в этом лице, догадаться трудно. Вероятно, имеется в виду казённая американская улыбка.
Фото: www.globallookpress.com
Число торговых точек и сетей, где нельзя воспользоваться наличными, в Штатах растёт с каждым годом. Безналичная форма оплаты упрощает бухгалтерию, и хозяев бизнеса, в принципе, понять можно. Но в том, что уже сейчас это как минимум одна из новых и опасных форм дискриминации, тоже сомневаться не приходится.
По данным Федеральной службы страхования вкладов США, у 17% темнокожих граждан страны и 15% выходцев из Латинской Америки вообще нет банковских счетов. Кроме того, существуют люди, которые просто не хотят «засвечивать» при каждой покупке свои личные данные, не желают фиксировать любую чашку кофе в базе данных, и это их неотъемлемое право.
Надо отметить, что первым американским штатом, защитившим наличные на законодательном уровне, стал Массачусетс. Сделано это было уже в далёком 1978 году, когда «бумажные деньги» были вполне в ходу. Сорок лет тому назад проблема ещё не стояла так остро, или, возможно, этот закон породили совсем другие, нынче уже вполне забытые обстоятельства.
В конце зимы и весной этого года аналогичные постановления были приняты в Филадельфии и Нью-Джерси. Теперь пришла очередь Сан-Франциско.
Как заметил один из инициаторов нового закона, член Городского совета Билл Гринли, ситуация, когда человек, который хочет выпить чашку кофе, не может в Соединённых Штатах расплатиться за неё банкнотами Соединённых Штатов, выглядит просто абсурдной.
Ситуация, когда человек, который хочет выпить чашку кофе, не может в США расплатиться за неё банкнотами, выглядит просто абсурдной. Фото: Jelena Danilovic/Shutterstock.com
Засилье «цифры» в Европе
В некоторых европейских странах «цифровые деньги» давно уже стали практически безальтернативной формой финансовых расчётов. Так, в Швеции при помощи наличных совершается всего 2% трансакций. Шведские банки и магазины по закону имеют право не принимать платежи в наличных, что очевидно дискриминирует людей, которые не инкорпорированы в местную социальную систему.
С другой стороны, засилье безнала стало тревожить уже и главных игроков местных финансовых рынков.
Так, глава ЦБ Швеции Стефан Ингвес недавно заявил, что массовое использование безналичных расчётов делает страну беззащитной не только в случае крупного экономического кризиса, но, к примеру, и при любой технической катастрофе, приводящей к массовому отключению электричества.
Со своим шведским коллегой полностью согласен и председатель ЦБ Австрии Эвальд Новотны. Он утверждает:
Мы не считаем, что нас ждёт полностью безналичное общество. Ведь в случае чрезвычайных ситуаций, например, блэкаутов именно наличные деньги будут единственным средством совершения платежей.
Между тем в крупных европейских городах в последние годы всё больше появляется торговых точек, кафе и ресторанов, где, напротив, принимают только наличные и отвергают все электронные способы оплаты. И делается это не по техническим обстоятельствам, а именно из принципиальных соображений.
Часто такие точки так или иначе связаны с нелиберальной, левой или правой политикой, но иногда это просто частный человеческий выбор. В конце концов, каждый из нас должен и может определить для себя, насколько он готов поставить свою частную жизнь под мягкий, но неукоснительный контроль наступающих финансовых систем, гарантирующих многочисленные удобства в обмен на те или иные элементы нашей персональной независимости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



26
Источник
Похожие новости
12 мая 2019, 10:39
Двигатели «несоюзнического производства»: ВВС США ищут альтернативу российским РД-180
12 мая 2019, 14:09
Гуайдо похвастался, что пойдет за помощью к военным США
12 мая 2019, 17:24
Взрывы и пожар на нефтяных танкерах в порту ОАЭ назвали фейком
12 мая 2019, 10:54
Порошенко пофантазировал о своих военных достижениях в Facebook
12 мая 2019, 01:09
"Трамп не знает, что делать с "проектом Украина": Политолог - о том, почему у президента США не будет "тёплых отношений" с Киевом
12 мая 2019, 17:09
«Продолжим политику военного нейтралитета»: глава МИД Сербии об отношении к НАТО, давлении на Белград и статусе Косова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 мая 2019, 01:09
"Не дай Бог упадёт самолёт с Владимиром Владимировичем": Ходорковский оскорбил Яровую и "сел в лужу"
09 мая 2019, 08:09
"У них рентгеновское зрение": Украинцы "опустошили" Крымский мост, сделав фотографии с ракурса снизу
08 мая 2019, 06:09
Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские самолёты, сорвет применение "Томагавков"
12 мая 2019, 07:39
Зеленский готовится к войне на Донбассе
11 мая 2019, 10:24
Геннадий Дубовой: «Украине вскоре напомнят, каким может быть настоящий ответ»
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
08 мая 2019, 12:24
«Напоминают не ястребов, а хромых уток»: в России рассказали о состоянии брошенных в Крыму самолётов ВВС Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.