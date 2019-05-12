Нал возвращается: Шаг в сторону от «платёжной сегрегации»

Автор:

Полонский Андрей

Тотальное наступление цифры

Вряд ли у кого-нибудь существуют иллюзии по поводу влияния «цифровой экономики» на социальную свободу. Каждый день мы встречаемся с новыми и новыми усовершенствованиями, которые, как говорят самые рьяные и опасливые борцы с цифровой угрозой, дальше и дальше уводят современное человечество к тому трагическому моменту, когда принятие «печати Антихриста» станет чем-то само собой разумеющимся. Недавно Сбербанк ввёл опробованную на Западе новую технологию «распознавания человека по лицу». Тут всё очень просто. Ты сдаёшь свой «образ» в банковскую базу данных, и он уже неотделим от твоей финансовой составляющей — счёта, кредитной истории, оплаты налогов.

Так подступает идущий с Запада новый и безальтернативный тоталитаризм, когда полный контроль над человеком достигается через фактическое растворение его личности и телесности в цифровом коде.

Удивительное дело, подобные технологии не вызывают, в общем-то, ни особых протестов, ни особых вопросов. Все давно уже успокоились на полумифической истории с суперкомпьютером и числом Зверя. Иногда даже вспоминается старая детская сказка о мальчике-пастушке, который раз за разом кричал: «Волки!», односельчане сбегались с топорами и вилами, а никаких волков не было. Понятно, что случилось, когда пришли настоящие волки. Они неплохо поели.

… Порой кажется, что мы находимся в необратимом потоке, и даже шага в сторону сделать невозможно. Но иногда появляются и хорошие новости. Всегда можно сделать шаг в сторону, повсюду, даже в такой «оцифрованной» стране, как США.

Закон против платёжной сегрегации

В США и Европе, где «цифровые деньги» укоренены даже больше, чем в России, ставший отчасти привычным отказ в приёме наличных уже назвали «платёжной сегрегацией» и «фашизмом с приветливым лицом». Правда, что приветливого в этом лице, догадаться трудно. Вероятно, имеется в виду казённая американская улыбка.

Фото: www.globallookpress.com

Число торговых точек и сетей, где нельзя воспользоваться наличными, в Штатах растёт с каждым годом. Безналичная форма оплаты упрощает бухгалтерию, и хозяев бизнеса, в принципе, понять можно. Но в том, что уже сейчас это как минимум одна из новых и опасных форм дискриминации, тоже сомневаться не приходится.

По данным Федеральной службы страхования вкладов США, у 17% темнокожих граждан страны и 15% выходцев из Латинской Америки вообще нет банковских счетов. Кроме того, существуют люди, которые просто не хотят «засвечивать» при каждой покупке свои личные данные, не желают фиксировать любую чашку кофе в базе данных, и это их неотъемлемое право.

Надо отметить, что первым американским штатом, защитившим наличные на законодательном уровне, стал Массачусетс. Сделано это было уже в далёком 1978 году, когда «бумажные деньги» были вполне в ходу. Сорок лет тому назад проблема ещё не стояла так остро, или, возможно, этот закон породили совсем другие, нынче уже вполне забытые обстоятельства.

В конце зимы и весной этого года аналогичные постановления были приняты в Филадельфии и Нью-Джерси. Теперь пришла очередь Сан-Франциско.

Как заметил один из инициаторов нового закона, член Городского совета Билл Гринли, ситуация, когда человек, который хочет выпить чашку кофе, не может в Соединённых Штатах расплатиться за неё банкнотами Соединённых Штатов, выглядит просто абсурдной.

Ситуация, когда человек, который хочет выпить чашку кофе, не может в США расплатиться за неё банкнотами, выглядит просто абсурдной. Фото: Jelena Danilovic/Shutterstock.com

Засилье «цифры» в Европе

В некоторых европейских странах «цифровые деньги» давно уже стали практически безальтернативной формой финансовых расчётов. Так, в Швеции при помощи наличных совершается всего 2% трансакций. Шведские банки и магазины по закону имеют право не принимать платежи в наличных, что очевидно дискриминирует людей, которые не инкорпорированы в местную социальную систему.

С другой стороны, засилье безнала стало тревожить уже и главных игроков местных финансовых рынков.

Так, глава ЦБ Швеции Стефан Ингвес недавно заявил, что массовое использование безналичных расчётов делает страну беззащитной не только в случае крупного экономического кризиса, но, к примеру, и при любой технической катастрофе, приводящей к массовому отключению электричества.

Со своим шведским коллегой полностью согласен и председатель ЦБ Австрии Эвальд Новотны. Он утверждает:

Мы не считаем, что нас ждёт полностью безналичное общество. Ведь в случае чрезвычайных ситуаций, например, блэкаутов именно наличные деньги будут единственным средством совершения платежей.

Между тем в крупных европейских городах в последние годы всё больше появляется торговых точек, кафе и ресторанов, где, напротив, принимают только наличные и отвергают все электронные способы оплаты. И делается это не по техническим обстоятельствам, а именно из принципиальных соображений.

Часто такие точки так или иначе связаны с нелиберальной, левой или правой политикой, но иногда это просто частный человеческий выбор. В конце концов, каждый из нас должен и может определить для себя, насколько он готов поставить свою частную жизнь под мягкий, но неукоснительный контроль наступающих финансовых систем, гарантирующих многочисленные удобства в обмен на те или иные элементы нашей персональной независимости.