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«Накрыл собой»: петербуржец пострадал, спасая собаку от агрессивных псов

02 июля 2021, 22:55  •  120 • В России
Житель Санкт-Петербурга пострадал, защищая свою собаку от двух разъярённых стаффордширских терьеров. По данным очевидцев, напавшие псы гуляли по двору без намордников и поводков. Пострадавший мужчина получил многочисленные укусы, пострадала и его собака — питомца пришлось прооперировать. Соседи владельца стаффордов утверждают, что тот регулярно выгуливает собак без поводков и намордников.
 
vk.com
 

В Санкт-Петербурге пожилой мужчина закрыл собой собаку, защищая её от набросившихся на питомца стаффордширских терьеров. Видео инцидента, произошедшего 1 июля на улице Комсомола Калининского района, было опубликовано в соцсетях.

На ролике видно, что ради того, чтобы уберечь свою собаку от двух разъярённых псов, мужчина был вынужден лечь на неё всем телом. Оба амстаффа гуляли без намордников и поводков.

По данным местных СМИ, пострадавший хозяин небольшой дворняжки Сергей был госпитализирован, у мужчины многочисленные укусы на голове, разорвана рука.

Досталось и его собаке Мане — с животного содрали скальп и искусали всё тело. Маню прооперировали — по словам врачей, она будет жить.

Видеоролик нападения вызвал большой резонанс — в соцсетях соседи пострадавшего Сергея и владельца напавших на него стаффордов рассказали, что хозяин агрессивных псов регулярно нарушает правила выгула. В соцсети «ВКонтакте» в паблике Калининского района жительница одного из домов неподалёку от места, где произошёл инцидент, призвала принять меры к хозяину агрессивных псов.

«Я живу в этом дворе и вижу, как хозяин выгуливает двух этих собак. Без намордников, на длинных поводках. Гуляет среди людей и детей. На замечания злобно огрызается! Всё ему по барабану! Ничего не меняется. Вот результат! Примите меры к хозяину, а то распоясался совсем!» — негодует женщина.

Жители двора, где часто гуляют стаффорды, рассказали, что уже неоднократно писали заявления в полицию на владельца агрессивных псов, пренебрегающего безопасностью соседей при выгуле своих собак, однако, по их словам, на ситуацию это никак не повлияло.

При этом, утверждают местные жители, собаки уже неоднократно нападали на прохожих и их питомцев — некоторые хозяева вынуждены брать на прогулки перцовые баллончики и электрошокеры.

«Эти стаффы уже много лет едят собак и людей. На видео наш сосед собой накрыл свою старенькую собачку. По итогу пострадали оба. За много лет заявлений на хозяина писалось очень много, но собаки так и гуляют без намордников и без поводков», — пожаловалась соседка Сергея Екатерина Гучетль-Мезенцева в другой группе Калининского района во «ВКонтакте».

Позднее выяснилось, что с напавшими на местного жителя псами в день инцидента гулял не владелец, а его друг.

После публикации видео нападения ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти провёл проверку и разыскал участников инцидента.

В пресс-службе ведомства отметили, что пострадавший не стал выдвигать обвинений в адрес владельца стаффордов и выгуливавшего их мужчины.

«Мужчина, выгуливавший собаку, сообщил полицейским, что, по его мнению, данный инцидент стал случайностью, за медицинской помощью обращаться не планирует и претензий ни к кому не имеет», — говорится в сообщении ГУ МВД Петербурга и Ленобласти.

В пресс-службе также подтвердили, что в 2020 году жители дома по ул. Комсомола трижды писали жалобы на нерадивого хозяина стаффордширских терьеров. Полиция реагировала на них «в полном объёме», подчёркивают в ведомстве.

«Были выявлены признаки административных правонарушений, установленных региональным законодательством. Материалы по этим нарушениям, в соответствии с законом, были направлены в органы исполнительной власти для привлечения владельца собак к ответственности», — уверяют правоохранительные органы.

Американские стаффордширские терьеры не входят в перечень «потенциально опасных» пород собак, утверждённый правительством РФ в июле 2019 года, — в список попали лишь 12 пород, которые можно выгуливать только в наморднике и на поводке независимо от места выгула. Между тем в ряде стран разведение американских стаффордширских терьеров запрещено — такие правила действуют, например, в Дании и Германии.

В России требования о безопасном выгуле распространяются на все крупные породы собак, отмечает в беседе с RT профессиональная заводчица и владелица питомника «Стафф Файтер», судья Российской кинологической федерации Зоя Богданова. По её словам, вся ответственность за инцидент с нападением стаффордов лежит на хозяине псов.

«Виноват хозяин, а не собаки. То, что они гуляли без поводков и намордников, — безусловно, грубое нарушение. Порода собаки здесь, в принципе, имеет не такое большое значение — напасть может и маленький пудель, и скотчтерьер на своих коротеньких ножках. Они точно так же могут и покусать, и скальп снять у лежащего, например, человека. Стаффорды, в свою очередь, прекрасно поддаются дрессировке», — объясняет Богданова.

Она добавила, что в случае, если хозяин собак нарушает правила выгула регулярно, его необходимо привлечь к ответственности и назначить штраф, однако, по словам заводчицы, у хозяина по закону не могут изъять собак или принять решение об их усыплении.

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