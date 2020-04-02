Накормить всех обездоленных в России? Нет уж: Как правительство Медведева уничтожало благотворительность

В эфире программы "Царьград. Главное" учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев говорил о ситуации, сложившейся не так давно - в эру правительства Дмитрия Медведева. Касается проблема благотворительности в России.

Константин Малофеев привёл пример фонда продовольствия "Русь", который занят помощью бедным и обездоленным людям в России. Ранее директор фонда Юлия Назарова обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой из НДС и налога на прибыль "вычесть продукты" - ту часть в денежном эквиваленте, которую производитель отдаёт на благотворительность, жертвует бедным. Пока в России такая помощь облагается налогом, и благотворитель понимает эту проблему и просит о помощи.

В эру правительства Медведева сложилась уникальная ситуация. Накормить всех обездоленных можно было, однако фактически сказали "нет уж". Не словом, но делом.

"У нас 17 миллионов тонн еды уничтожается в стране. В то время как для того, чтобы накормить всех обездоленных - 18 миллионов человек по России, согласно даже нашей статистике, нужно лишь миллион 200 тысяч тонн. Всего лишь! В десять раз меньше, чем мы уничтожаем. А у нас это невозможно, потому что у нас разоряются предприятия пищевого сектора. Слава Богу, сейчас, в чрезвычайной ситуации, начинают предприниматься меры. И если правительство Медведева отказалось исключать траты на благотворительность из налогооблагаемой базы, сейчас мы видим, как начинается движение. И собственно говоря, именно с этим было связано обращение фонда "Русь" к президенту. С тем чтобы, наконец, разрешили нормальную вещь. Если люди жертвуют продукты обездоленным, то можно как-то избавить их от налога на прибыль. Они же прибыль не получают от этого".

Люди готовы помогать, но и государство должно дать гарантии, считает Малофеев. Фото: Царьград.

Малофеев подчеркнул, что в Китае - в период пандемии коронавируса - вопросы налогообложения жертвующим были решены.

"Я обращаю ваше внимание, что в Китае этот вопрос решён. Причём не только в отношении продовольствия, но и в отношении промышленных товаров. А это, например, медицина, маски и другие необходимые сегодня для помощи людям предметы. Или в США? Продовольственная помощь и страховка от безработицы - 1 миллиард долларов прямых программ продовольственной помощи. Это не то что от налогов освобождение, это ещё и дополнительная закупка продовольствия. У нас эта закупка сейчас осуществляется только на пожертвования частных лиц. Неужели у нас в государстве нет в Фонде национального благосостояния отложенных на "чёрный день" денег? У нас все люди обездоленные, находящиеся ниже прожиточного минимума, должны, сидя дома, не задумываться о том, как они просидят там ещё неделю, две или три, в связи с этой эпидемией", - подчеркнул Константин Малофеев.

Кроме того, учредитель Царьграда говорил о средствах, переданных правительству крупным бизнесом, - эти суммы должны помочь в борьбе с коронавирусом, но и они не выпадают из налогооблагаемой базы.