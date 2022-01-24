«Накопилось множество проблем»: почему Великобритания добивается контактов с Россией на уровне глав МИД и Минобороны

Москва прорабатывает возможность визита главы британской дипломатии Лиз Трасс в Россию. Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, уже был получен соответствующий запрос. Вместе с тем СМИ сообщили, что премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон намерен поручить главе Минобороны страны принять приглашение Сергея Шойгу и провести с ним встречу в столице РФ. Эксперты отмечают, что в отношениях Москвы и Лондона накопилось много проблем, которые требуют прямого диалога на уровне глав МИД и Минобороны. Однако аналитики не ожидают дипломатических или военно-политических прорывов в ходе этого диалога.

Возможность визита главы британского МИД Лиз Трасс в Москву прорабатывается, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Такой запрос был получен от британской стороны, возможность такого визита прорабатывается», — сказала дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что Трасс запросила у российской стороны возможность прибыть в Москву для проведения переговоров с Сергеем Лавровым. Источники отмечали, что этот визит может состояться в феврале.

Последний приезд главы МИД Великобритании в Россию состоялся в декабре 2017 года, когда Москву посещал Борис Джонсон, сейчас возглавляющий правительство Соединённого Королевства.

Предостережения из Лондона

Планируемый визит главы британской дипломатии обсуждается на фоне активно раскручиваемой Западом антироссийской кампании, основным посылом которой стали приписываемые РФ намерения по «вторжению» на Украину. Так, в начале января Лиз Трасс рассказала о новых санкциях, которые готовят Великобритания и её союзники и которые будут применены против России, если она «вторгнется» на Украину.

«Мы ясно дали понять, что любое дальнейшее военное вторжение на территорию Украины повлечёт за собой масштабные последствия, включая скоординированное применение санкций, которые серьёзно отразятся на российских интересах и экономике страны», — приводит её слова ТАСС.

Глава британского МИД Лиз Трасс

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В преддверии серии переговоров по российским инициативам, связанным с гарантиями безопасности, Трасс заявила, что страны-члены НАТО должны «сохранять единство и противостоять угрожающему поведению» Москвы.

Глава МИД Великобритании также высказалась против каких-либо уступок России, расценив их как «поощрение за агрессию», а позднее заявила о необходимости снизить зависимость Европы от российского газа и обратить внимание на стратегические риски, которые якобы несёт в себе газопровод «Северный поток — 2».

На минувшей неделе Трасс вновь подняла тему «вторжения» на Украину, заявив, что Кремль «не усвоил уроков истории», и сравнив возможные последствия с советско-афганской и чеченскими войнами.

Кроме того, 22 января британский МИД бездоказательно обвинил Россию в том, что она планирует сформировать на Украине лояльную Москве власть, лидером которой должен стать экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Во внешнеполитическом ведомстве России подобные заявления назвали «чушью». Мария Захарова охарактеризовала эти обвинения как «информационную агрессию».

«Казалось бы, можно было в субботу утром опубликовать — нет, было выбрано удачное, с их точки зрения, время — час тридцать ночи по Москве. Видимо, считали, что мы не отреагируем, и заранее разослали материал по СМИ именно под эмбарго до 1:30», — отметила представитель российского ведомства.

По её мнению, последние выпады Великобритании и США в адрес РФ вызваны сложной внутриполитической ситуацией в этих странах. «Вот вам ещё один ответ на вопрос, что же они сейчас все так занялись придуманной, мифологизированной возможностью агрессии России в отношении Украины? Просто у себя дома ситуация критическая», — отметила дипломат в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Оборонная линия

Стоит отметить, что контакты между Великобританией и Россией на министерском уровне планируются по линии не только МИД, но и оборонных ведомств. Так, британский телеканал Sky News со ссылкой на источник в аппарате правительства сообщил, что Борис Джонсон в ближайшее время поручит министру обороны Бену Уоллесу принять приглашение главы МО РФ Сергея Шойгу посетить Москву для переговоров.

Джонсон воспринимает нынешнюю ситуацию вокруг Украины как «самую большую за последние десятилетия проверку сплочённости и решимости Запада и НАТО», рассказал источник канала на Даунинг-стрит.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес

AP

© Kirsty Wigglesworth

В свою очередь, газета Independent сообщала, что Бен Уоллес позитивно воспринял приглашение Шойгу.

«Министр обороны рад, что в России приняли предложение о проведении переговоров с его коллегой», — рассказал газете источник в правительстве.

По его словам, министр «ясно дал понять, что изучит все возможные пути достижения стабильности и урегулирования кризиса на Украине» и что Лондон поддерживает связь с российским правительством.

Ранее Уоллес направил Шойгу приглашение на встречу в Лондоне для обсуждения ситуации вокруг Украины. В ответном письме российский министр подтвердил готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности. При этом Шойгу, основываясь на принципах взаимности, предложил также провести переговоры в Москве в любое удобное для британского министра обороны время.

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряжённости в Европе», — отметил в своём письме глава Минобороны РФ.

Он также напомнил, что стороны уже демонстрировали «возможность конструктивного диалога», проведя в 2013 году Лондоне встречу глав МИД и Минобороны в формате 2+2.

В свою очередь, опрошенные RT политологи отмечают, что, несмотря на откровенно антироссийскую риторику коллективного Запада, необходимость в подобных визитах назрела достаточно давно.

«Накопилось множество проблем. При этом Британия в текущей ситуации, вступая в самостоятельный диалог с Россией, хочет продемонстрировать, что она — равный партнёр США. Более того, Лондон намерен апробировать свою новую стратегию так называемой «глобальной Британии», которая несёт процветание Европе и всему миру», — рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

В то же время аналитик обратила внимание на то, что в британской стратегии именно Россия в большей степени, чем Китай, названа главной угрозой стабильности.

«Отсутствие прямых контактов с Москвой на высшем уровне означает неполную ясность позиций сторон, которые требуют уточнения. В данном случае этот диалог открыт для того, чтобы понять, какие направления в этой новой стратегии требуют усиления», — пояснила Ерёмина.

Она полагает, что переговоры между главами МИД и Минобороны двух стран будут сложными.

«Британцы, скорее всего, приедут с большим числом вопросов и по каждому пункту будут вести переговоры, чтобы определить степень предполагаемой «угрозы», которая, как они сами себе внушили, исходит со стороны России», — предположила Ерёмина.

Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит

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В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин не ожидает от этих встреч дипломатических или военно-политических прорывов.

«Стратегия Запада — это стратегия силового принуждения, которая предполагает две противоречащие линии поведения: с одной стороны, попытка навязывания России неприемлемых условий отношений, а с другой стороны, подчёркивание готовности к переговорам и каким-либо консультациям», — пояснил аналитик.

При этом Британия прекрасно понимает возможный риск эскалации военного конфликта, и сейчас ситуация дошла до того, что возникла необходимость прямого диалога на уровне глав Минобороны, добавил аналитик.