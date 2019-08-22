Наконец-то! Украина готова вернуть Россию в «Большую восьмёрку»

Автор:

Покровский Александр

Зеленский предложил Путину место в G8, выдвинув при этом некоторые условия. Как то: отдать обратно «украинский» Крым, освободить политических заключённых, включая арестованных моряков, а также прекратить боевые действия в Донбассе.

Дословно на своей страничке в одном из пабликов пан Зеленский написал так:

Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических заключённых и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьёзным сигналом миру о том, что Россия готова принять своё место в повестке дня высокой дипломатии.

В. Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

Как говорил юмористический артист Аркадий Райкин, «погоди смеяться!» Не колдырь со скамеечки что-то проблеял вослед, когда ты ему на опохмел денежку не дал. Не кто-нибудь высказался так в адрес страны с первой армией мира, с шестой экономикой мира, с роботами в космосе и с самодостаточным производством всего, что нужно. Это же сам президент незалежной державы свои условия высказал для восстановления членства России в клубе ведущих мировых держав!

Прискорбно, конечно, что президент США так поторопился и, не осведомившись о мнении главы Украины, посмел объявить, что хотел бы видеть Россию в составе G8. Да и президент Франции как-то поперэд украиньского батьки с той же идеей вылез. Куда, спрашивается, торопились, если с марта 2014 года, когда «восьмёрка» решила наказать Москву, скукожившись до «семёрки», ничего не изменилось. Крым в состав Украины никто не вернул и не собирается, и Донбасс по-прежнему отбивается от карателей, несущих ему беспощадную украинизацию, – другими словами, конечно, но как бы укоряет Владимир Зеленский непутёвых лидеров мировых держав, решивших вдруг устроить урок непослушания верховному Киеву.

Непослушные великие державы

Д. Трамп и Э. Макрон. Фото: www.globallookpress.com

Тут надо заметить, что инициативы Дональда Трампа и Эммануэля Макрона были далеко не спонтанными, как теперь выясняется. Оказалось, что французский президент заранее позвонил американскому коллеге с предложением пригласить Россию на встречу «семёрки-восьмёрки» в 2020 году. Поскольку Трамп и прежде упоминал о желательности возврата Москвы в G8, то предложение упало, что называется, на унавоженную почву. Заволновались другие мировые и не очень державы, входящие в этот клуб.

Вскоре откликнулся премьер некогда великой, а ныне так себе страны с десятой экономикой мира (на 1,2 трлн долл. меньше, чем у России) Борис Джонсон. Он, правда, в обоснование своего мнения о преждевременности приглашения России в «восьмёрку» привёл не украинских политзаключённых, а собственный английский фейк с якобы отравлением Россией бывшего шпиона и его ни в чём не виноватой дочери нервно-паралитическим веществом из британского военного химического центра в Портон-Дауне. Ну, за эту политическую ошибку, надо полагать, эксцентричный клоун с Даунинг-стрит, 10, своё от сурового вождя великой Украины ещё получит.

Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com

С политически ошибочным заявлением выступила также и канцлер ФРГ Ангела Меркель. То есть в целом она тоже признала, что причины исключения России из G8 в 2014 году до сих пор не «отменены». Именно так почему-то:

В настоящий момент мы не добились так много успеха, чтобы причины в 2014 году были отменены.

Дорогая фрау Меркель, да как можно отменить причины? Особенно, когда главная из них – кровавый государственный переворот на Украине в феврале 2014 года – собственно, Германией-то изо всех возможных сил и конструировалась. Да, конкретно по людям на майдане стреляли грузинские снайперы по приказу тех, кто и стал потом новым украинским руководством. Но заварила-то кашу в том числе и ты, Ангела! Да, а политическая ошибка канцлера состоит в том, что она не Крым, безвинно у кровавой майданной хунты местными жителями отторгнутый, вспомнила, а какие-то минские договорённости. В которых Россия, к слову, не то что не участвует – даже не упоминается. А все пункты, в них записанные, не выполняет, начиная с первого, о прекращении огня, сам киевский режим. Ну, Ангела, признай, что Москве трудно «отменить причины», каждодневно создаваемые поддерживаемым в том числе тобою украинским руководством!

А. Меркель. Фото: www.globallookpress.com

Но это, впрочем, не отменяет необходимости выговора тебе от Владимира Зеленского за неправильно расставленные политические акценты.

Кто остался? Италия молчит. Пока. А если и выскажется, то лучше бы этого не делала. Она же вообще недавно совершила гнусное преступление против Украины, посадив украинского карателя-убийцу, застрелившего итальянца и русского на Донбассе! Нашли тоже преступление! Тот убийца, может, минские договорённости так исполнить пытался: нет непокорных донбассцев – нет проблемы! А тот итальянец просто случайно под горячую руку подвернулся…

Канада? Та, конечно, за Украину всеми лапками. Но – мало стоит её голос с 17-го места.

Может, Япония? Та, конечно, против России. Может, и выскажется. А может, и нет. Потому как слишком неотрывно на курильскую морковку смотрит, которую Россия то поближе к её носу поднесёт, то подальше отодвинет. Не захочет Япония лишний раз Россию злить ради пусть и великой, но далёкой Украины.

Кто ещё? А всё! Кончилась «семёрка»! Узок круг этих некогда мировых держав. В первой семёрке экономик мира только три страны из её состава. А с остальными – Китаем, Индией, Индонезией – Россия или дружит в составе подлинно мирового значения Евразийского блока ШОС (то есть Шанхайской организации сотрудничества), или сотрудничает в составе АТЭС (организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества). И трудно будет Киеву потребовать от них послушания.

m Фото: www.globallookpress.co

Весомо, грубо, зримо?

Ну, что же, действительно осталось лишь сказать пару слов так, как завещал поэт Маяковский. И если высказаться действительно грубо и зримо, то в лице Владимира Зеленского мы имеем дело с главой оккупационной администрации на временно утерянных Россией своих территориях на юго-востоке страны. На каком, собственно, основании мосье Зеленский требует вернуть Крым Украине? А почему тогда Путин не должен потребовать вернуть Украину России? Если Донбасс – сепаратисты для Киева, то нынешняя Малороссия – сепаратист для Москвы.

С какой даты будем отсчитывать права? С 1991 года, когда сложились новые международные границы? А почему, собственно? Во-первых, русско-украинская граница вообще не лимитирована ещё. Нет её, признанной в строгом международно-правовом порядке. А во-вторых, сама же киевская власть всеми своими учёными растопырками тщится заявить о невероятно древней государственности «Руси-Украины». Тогда 1991 год – ни о чём. А говорить надо о границах 1654 года, когда тогдашнее украинское руководство попросилось войти в состав России со всем своим огрызком из нынешних трёх областей, отбитым в том числе и русскими войсками от польской и крымской оккупации. То есть – от Чернигова до Черкасска, включая Киев.

М. Хмелько. Переяславская рада 1654 г. Фото: www.globallookpress.com

И, что характерно, всё вступление произошло не только добровольно, но после долгих и умоляющих просьб к Москве взять «Войско Запорожское и весь мир Христианский Российский» под защиту. А за это присягали «люди русские украинские» быть «вечными подданными его царскому величеству всероссийскому и наследникам его» и при этом «служити прямо и верно во всяких делах и повелениях Царских Твоему Царскому Величеству будем вовеки».

Так что дилемма простая. Либо то была «Русь-Украина», которая сама попросилась в подданство московское – и тогда вся нынешняя Украина одно большое сепаратистское недоразумение. Либо Украина началась в 1991 году – и тут она могла бы претендовать на сохранение своих границ. Но, естественно, при условии цивилизованного, в рамках достигнутого за время нахождения в составе России поведения. А никак не при условии превращения всех врагов России в национальный культ – начиная от предателя Мазепы и заканчивая гитлеровским выкормышем Бандерою.

А иначе вы, ребята из нынешней власти в Киеве, – не более чем жалкие сепаратисты-неудачники, измазавшие себя всей грязью из общей истории и надевшие на себя выкопанное из нацистских могил тряпьё с наскоро затёртой свастикой. И Россия в этих обстоятельствах – не оккупант, а освободитель временно оккупированных бандеровскими сепаратистами земель.