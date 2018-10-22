Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Алфёрова прокомментировала попадание в список угроз безопасности Украины
Страна за неделю с 15 по 21 октября
В Госдуме хотят приравнять новостные агрегаторы к СМИ в пику иностранному влияни...
В Кремле прочитали «расследование о Пригожине» и дали свою оценку
Главная / В мире

Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными

22 октября 2018, 21:09  •  346 • В мире
Спусковым крючком для санкций России против Украины послужила атака на Православие, которую организовала эта страна.
Эксперты прокомментировали сегодняшнее введение санкций в отношении Украины, указ о которых подписал Президент России Владимир Путин. Такие санкции были долгожданными, но последнюю каплю в них сыграли нападки Украины на Православие.
Такую точку зрения в разговоре с Царьградом высказал политолог Владимир Корнилов.
«В принципе, Украина перешла все возможные красные черты, и, по идее, Россия должна бы действовать более жестко и все-таки более соответствующе моменту. Но при этом пока еще моменту. Но при этом пока еще мы не знаем, какие конкретно экономические меры, экономические санкции будут введены. Это далеко не первые санкции России. Чаще всего Россия отвечала на санкции со стороны Украины. За последнее время Украина ввела новые санкции против России. Возможно, это будут очередные контрмеры. Но я все-таки думаю, учитывая особенность момента, Россия пойдет на путь более жестких, чем традиционно, санкций», - говорит эксперт.
Но последней чертой, с точки зрения политолога, стали события вокруг Украинской Православной Церкви.
«Что касается Украины, я думаю, что триггером, спусковым крючком для этих санкций действительно явился переход красной черты в виде нападения украинской власти на Православие, на наше духовное единство. Тут Украина перешла все возможные черты. Я думаю, после этого процесс налаживания отношений между Россией и Украиной в ближайшей перспективе не просматривается», - резюмирует Корнилов.
«Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева. Ответ на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан страны", - прокомментировал в свою очередь журналист Армен Гаспарян.
Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева. Ответ на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан страны"

Наконец-то!
— Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 22 октября 2018 г.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

346
Источник
Похожие новости
22 октября 2018, 17:54
Что Бог дал: В США хотят прекратить цирк и оставить только два пола
21 октября 2018, 19:09
Римский клуб и США
21 октября 2018, 18:54
«Завязан большой бизнес»: почему в Европе раскритиковали саудовскую версию гибели журналиста Хашукджи

22 октября 2018, 17:54
Бесконтрольная продажа оружия ударит по США в первую очередь - Журавлев
22 октября 2018, 04:54
Македонские депутаты подписали приговор Ципрасу
22 октября 2018, 17:54
Теперь Европа боится больше помощи США, чем агрессии России - эксперт
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 октября 2018, 06:39
Израильский эксперт вынужден был признать проигрыш своей страны в сражении с С-300 в Сирии
21 октября 2018, 23:54
Учить мову? А на фига?
19 октября 2018, 01:54
«За последний год он сильно изменился»: что говорят в Керчи про устроившего стрельбу учащегося политехнического колледжа
19 октября 2018, 21:39
«Изъятие «Норда» закончится для Украины крайне плачевно»
17 октября 2018, 14:24
«Кто-то дал по рукам» Киеву, заявившему о смерти американца в Су-27 - политолог
18 октября 2018, 16:24
Как украинский полковник разбил самолёт, убив американца (Руслан Осташко)
21 октября 2018, 22:24
Минобороны России начало подготовку офицеров военного времени
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.