Наконец-то: Эксперты объяснили, почему антиукраинские санкции были долгожданными

Эксперты прокомментировали сегодняшнее введение санкций в отношении Украины, указ о которых подписал Президент России Владимир Путин. Такие санкции были долгожданными, но последнюю каплю в них сыграли нападки Украины на Православие.

Такую точку зрения в разговоре с Царьградом высказал политолог Владимир Корнилов.

«В принципе, Украина перешла все возможные красные черты, и, по идее, Россия должна бы действовать более жестко и все-таки более соответствующе моменту. Но при этом пока еще моменту. Но при этом пока еще мы не знаем, какие конкретно экономические меры, экономические санкции будут введены. Это далеко не первые санкции России. Чаще всего Россия отвечала на санкции со стороны Украины. За последнее время Украина ввела новые санкции против России. Возможно, это будут очередные контрмеры. Но я все-таки думаю, учитывая особенность момента, Россия пойдет на путь более жестких, чем традиционно, санкций», - говорит эксперт.

Но последней чертой, с точки зрения политолога, стали события вокруг Украинской Православной Церкви.

«Что касается Украины, я думаю, что триггером, спусковым крючком для этих санкций действительно явился переход красной черты в виде нападения украинской власти на Православие, на наше духовное единство. Тут Украина перешла все возможные черты. Я думаю, после этого процесс налаживания отношений между Россией и Украиной в ближайшей перспективе не просматривается», - резюмирует Корнилов.

«Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева. Ответ на "противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан страны", - прокомментировал в свою очередь журналист Армен Гаспарян.