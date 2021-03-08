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«Находятся в хорошем, стабильном состоянии»: Башар Асад и его супруга заболели коронавирусом

08 марта 2021, 21:50  •  102 • В мире
Сирийский лидер Башар Асад и его супруга заболели коронавирусной инфекцией, заявили в канцелярии главы республики. Сирийская сторона отмечает, что президент и супруга почувствовали симптомы, похожие на COVID-19, после чего провели ПЦР-тест, который выявил заболевание. В канцелярии добавили, что глава государства и его супруга «находятся в хорошем, стабильном состоянии». За несколько дней до этого события в Сирии разрешили применение вакцины российской вакцины от коронавируса «Спутник V». К настоящему времени препарат зарегистрирован более чем в 45 странах. Сегодня также стало известно о заключении соглашения по выпуску российской вакцины в Европе.
 
AFP © Syrian Presidency Facebook page
 

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом, сообщила канцелярия сирийского лидера.

«Почувствовав лёгкие симптомы, похожие на симптомы COVID-19, президент и госпожа Асма Асад провели ПЦР-исследование. Результат показал, что они инфицированы вирусом», — говорится в сообщении канцелярии президента в Twitter.

بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19 أجرى الرئيس #الأسد والسيدة #أسماء_الأسد فحص الـ PCR وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفايروس علماً أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع. pic.twitter.com/zZ9O1hZA2z

— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) March 8, 2021

Отмечается, что глава государства и его супруга «находятся в хорошем, стабильном состоянии». Они продолжат работать, находясь на карантине. Ожидается, что эти меры будут действовать на протяжении двух-трёх недель.

В начале 2021 года о заражении коронавирусом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. В конце января он заявил о намерении заниматься государственными делами из президентского дворца. Уже 8 февраля он появился на публике и возобновил свою деятельность.

Ранее в том же месяце стало известно о положительном тесте на COVID-19 у президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Отметим, что несколько дней спустя политик сделал ещё одно исследование, которое не выявило у него заражения коронавирусом.

Кроме того, в начале января администрация президента Армении Армена Саркисяна сообщила об обнаружении у него коронавируса. Президент был изолирован и помещён под контроль медиков в Лондоне. Позднее стало известно о его госпитализации и выявлении у Саркисяна осложнений. Вместе с тем в середине февраля он вернулся в Армению и продолжил лечение на родине.

В 2020 году COVID-19 переболели 45-й президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Бразилии Жаир Болсонару, глава российского правительства Михаил Мишустин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Назарбаев и другие политики.

Распространение вакцины «Спутник V»

Напомним, что 22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В приуроченном к этому событию сообщении посольства Сирии в РФ говорилось, что республика «выполнила все процедуры по регистрации российской вакцины «Спутник V» против коронавирусной инфекции и разрешила её применение на своей территории».

Отметим, что незадолго до этого события Россия, Турция и Иран призвали ООН и Всемирную организацию здравоохранения уделить приоритетное внимание вакцинации сирийского населения от коронавируса, в том числе в рамках мировой инициативы совместных закупок вакцин под названием COVAX.

К настоящему времени вакцина «Спутник V» уже зарегистрирована более чем в 45 странах мира. На этом фоне Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ведёт работу по расширению производственных мощностей «Спутника V» для удовлетворения спроса за рубежом.

Сегодня стало известно, что подписано соглашение о производстве препарата в Италии, что стало первым разрешением по выпуску российской вакцины в Европе.

«Впервые в Европе было подписано соглашение между Российским государственным фондом прямых инвестиций и ADIENNE Pharma & Biotech о производстве вакцины «Спутник V» в Италии», — сообщила Итало-Российская торговая палата.

Как уточняется, ранее итальянская компания Adienne Srl. выдвинула предложение о подписании стратегического соглашения для местного производства российской вакцины.

По предварительной информации, выпуск препарата на территории Италии должен стартовать в июле. Ожидается, что это позволит создать новые рабочие места и полностью контролировать процесс производства препарата. Предусматривается производство 10 млн доз до конца года.

Президент Итало-Российской торговой палаты Винченцо Трани высказался о заключении соглашения, отметив его уникальность.

«Данное соглашение — это первое в своём роде соглашение с европейским партнёром. Его можно назвать историческим событием, которое является доказательством хорошего состояния двусторонних отношений между нашими странами и показывает нам, что итальянские компании могут видеть за пределами политических разногласий», — сказал он.

Трани выразил уверенность, что в текущей ситуации наличие безопасной и доступной вакцины является приоритетом для всех стран, борющихся за благополучие своих граждан, эффективное здравоохранение и стабилизацию экономики.

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