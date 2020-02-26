«Находятся в инфекционных стационарах»: у трёх эвакуированных с лайнера Diamond Princess россиян подтверждён коронавирус

У троих эвакуированных с находящегося в Японии лайнера Diamond Princess россиян подтверждено заражение новым коронавирусом. Как заявили в руководстве Роспотребнадзора, заболевшие госпитализированы и находятся в Казани, они чувствуют себя хорошо. В ведомстве также рассказали о проверке всех болеющих пневмонией россиян на новый коронавирус. На фоне этих событий Москва ограничила авиасообщение с Южной Кореей, где стремительно растёт число инфицированных.

Коронавирус подтверждён у троих россиян, эвакуированных с находящегося в Японии лайнера Diamond Princess. Как уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова, все заболевшие госпитализированы и находятся в Казани.

«Находятся в инфекционных стационарах все из них. Восемь, в числе которых три человека, которым в Японии был поставлен диагноз новой коронавирусной инфекции, и члены их семей были госпитализированы, как вы знаете, и доставлены в Казань», — цитирует Попову ТАСС.

Глава ведомства добавила, что диагноз у всех троих подтверждён несколькими вирусологическими методами. Вместе с тем она подчеркнула, что все эвакуированные из Японии россияне чувствуют себя хорошо, даже те, у кого подтверждён коронавирус.

Согласно новой информации от Поповой, все заболевшие пневмонией россияне должны будут пройти тест на наличие нового коронавируса. Глава ведомства обратила внимание на то, что основной тяжёлой формой заболевания, вызванного новым вирусом, является именно пневмония.

«Большие города, в первую очередь Москва, которая проводит это (тестирование. — RT) уже две недели, всех больных пневмонией обследует дополнительно на коронавирус. Это обязательное условие», — сказала руководитель Роспотребнадзора, отметив, что такой опыт вскоре будет применяться почти во всех городах России.

Обследования на коронавирус, рассказала Попова, добавят в новую систему мониторинга за гриппом. По её словам, с учётом этой и других мер усиливается «плотность надзора за ситуацией внутри страны, чтобы ничего не пропустить, хотя и до сегодняшнего дня он был достаточно интенсивным».

По информации Поповой, в настоящее время в России под медицинским наблюдением из-за ситуации с коронавирусом находятся более 8,1 тыс. человек.

Об общих мерах контроля над ситуацией с коронавирусом в России рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, российская сторона сохранит все введённые ранее ограничения на срок до 1 апреля. Как уточнила вице-премьер, к этому решению пришёл оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

По её словам, Россия располагает образцом штамма коронавируса и ведёт активную работу над созданием вакцины.

«Наработано сейчас «Вектором» пять прототипов вакцины. Это начальная стадия работы, но коллеги очень плотно этим занимаются», — рассказала Голикова.

Кроме того, в связи с распространением вируса Россия вводит ограничение авиасообщения с Южной Кореей. В этой стране уже более 1,1 тыс. заболевших, причём свыше 150 из них зафиксированы за минувшие сутки.

«С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливается всё авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями, кроме «Аэрофлота» и «Авроры», — рассказала Голикова.

Как уточнила вице-премьер, «Аврора» будет работать в чартерном режиме вплоть до вывоза из Южной Кореи всех россиян. В свою очередь, самолёты «Аэрофлота» будут летать из Сеула в Москву.

Незадолго до обнародования этого решения Ростуризм призвал россиян отказаться от посещения стран, в которых растёт количество случаев заболевания новым вирусом. В связи с этим в ведомстве упомянули Южную Корею, Италию и Иран.

«Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним: об эпидемии нового типа коронавируса в конце декабря 2019 года сообщили власти КНР. Эпицентром инфекции стала провинция Ухань. Впоследствии вирус быстро распространился по территории материкового Китая и попал в другие страны. В России было зафиксировано два случая заражения. Речь идёт о гражданах КНР, которые прошли все необходимые процедуры в медучреждениях и были выписаны.

По последним данным, число заразившихся по всему миру превысило отметку в 80 тыс. человек. К настоящему времени известно о 2,8 тыс. смертей, вызванных последствиями коронавируса.

Самым крупным очагом заражения в Европе стала Италия, где инфицированных насчитывается более 370, а умерших — уже более десяти. По данным итальянских СМИ, более 70% брони иностранных туристов в стране отменены на фоне ситуации с вирусом.

Отметим, что вице-премьер Голикова упомянула вероятность закрытия авиасообщения с Италией, но указала, что реализовать эту идею «достаточно сложно», так как эта страна входит в состав ЕС.