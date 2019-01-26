Находящуюся под стражей Савченко выдвинули кандидатом на пост президента Украины

Депутаты партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" единогласно проголосовали за выдвижение кандидатуры Надежды Савченко, которая уже 10 месяцев находится под стражей, на пост президента Украины.

Партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" выдвинула депутата Верховной Рады Надежду Савченко в кандидаты на пост президента Украины, сообщает информагентство Nation News. Соответствующее решение было принято на съезде партии 26 января. Депутаты из разных областей страны единогласно проголосовали за кандидатуру Савченко.

Напомним, что последние 10 месяцев Надежда Савченко находится под стражей. В марте 2018 года ее арестовали по подозрению в подготовке террористического акта с целью свержения конституционного строя и действующей власти.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года. В настоящее время зарегистрировано уже 20 кандидатов на этот пост. По данным социологических опросов, в президентском рейтинге лидирует лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.