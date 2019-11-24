Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника

Позиция учёных базируется на полумифическом инциденте с кораблём "Циклоп", более ста лет назад потерпевшем крушение в этих местах с командой в составе 309 человек. По официальной версии Военно-морского флота, корабль атаковала вражеская подводная лодка, однако годы спустя появилась фантастическая теория о нападении на него гигантского кальмара.

"Мы не знаем, что в глубине океана находится гигантское существо, из-за которого здесь пропадают корабли", - цитирует издание Express заявление исследователя Бермудских островов Роба Симоне.

Напомним, Бермудский треугольник - это загадочный район в Атлантическом океане, в котором на протяжении длительного времени фиксируются необъяснимые исчезновения морских и воздушных судов. Бермудский треугольник очень сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов.