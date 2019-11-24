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Находка гигантского кальмара во Флориде пролила свет на загадку Бермудского треугольника

24 ноября 2019, 22:24  •  2 • В мире
После того как на пляже Флориды обнаружили 200-футового гигантского кальмара, учёные рассказали о новой версии причины исчезновений кораблей и самолётов в Бермудском треугольнике.
Позиция учёных базируется на полумифическом инциденте с кораблём "Циклоп", более ста лет назад потерпевшем крушение в этих местах с командой в составе 309 человек. По официальной версии Военно-морского флота, корабль атаковала вражеская подводная лодка, однако годы спустя появилась фантастическая теория о нападении на него гигантского кальмара.
"Мы не знаем, что в глубине океана находится гигантское существо, из-за которого здесь пропадают корабли", - цитирует издание Express заявление исследователя Бермудских островов Роба Симоне.
Напомним, Бермудский треугольник - это загадочный район в Атлантическом океане, в котором на протяжении длительного времени фиксируются необъяснимые исчезновения морских и воздушных судов. Бермудский треугольник очень сложен для навигации из-за большого количества отмелей, частых циклонов и штормов.

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