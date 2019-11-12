«Находится под защитой»: Моралес вылетел из Боливии в предоставившую ему политическое убежище Мексику

Жизнь и здоровье ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса находятся вне опасности, сообщил глава МИД Мексики Марсело Эбрард, разместив в Twitter пост с его фотографией на борту правительственного самолёта. Власти этой латиноамериканской страны предоставили боливийскому экс-лидеру политическое убежище. При этом сам Моралес выразил сожаление в связи с необходимостью покинуть родину, но пообещал вернуться. Уверенность в таком развитии событий также высказал Николас Мадуро, обвинивший США в организации госпереворота в Боливии. В то же время Дональд Трамп назвал произошедшие события важным сигналом для властей Венесуэлы и Никарагуа.

Ушедший в отставку президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где ему предоставили политическое убежище.

«Братья и сёстры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни», — написал Моралес в Twitter.

Информацию о перемещении экс боливийского лидера подтвердил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Он разместил в своём Twitter фотографию с Моралесом на борту правительственного самолёта.

Ya despegó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con Evo Morales a bordo. De acuerdo a las convenciones internacionales vigentes está bajo la protección del de México. Su vida e integridad están a salvo. pic.twitter.com/qLUEfvciux — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) November 12, 2019

«Согласно действующим международным конвенциям, он находится под защитой Мексики. Его жизнь и здоровье вне опасности», — написал Эбрард.

По словам Моралеса, он раздосадован необходимостью покинуть родину «по политическим причинам», однако пообещал вернуться «с ещё большей силой и энергией».

При этом бывший президент республики призвал народ «не ввергать страну в насилие» с теми, кто стремится разрушить в Боливии правовое государство. Он подчеркнул, что кризис должен быть урегулирован посредством переговоров.

Моралес также выразил благодарность членам профсоюзов производителей листьев коки тропической части департамента Кочабамба, которые укрывали его после объявления об отставке.

«Так я провёл первую ночь после того, как был вынужден отказаться от поста президента из-за госпереворота, который устроили Карлос Меса и Луис Фернандо Камачо при помощи полиции», — говорится в подписи к снимку.

Así fue mi primera noche después de dejar la presidencia forzado por el golpe de Mesa y Camacho con ayuda de la Policía. Así recordé tiempos de dirigente. Muy agradecido con mis hermanos de las federaciones del Trópico de Cochabamba por brindarnos seguridad y cuidado. pic.twitter.com/O1EpDhS5Qw — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 12, 2019

В Боливии разрешено жевание листьев коки, но при этом запрещается производство наркотика из этих кустарниковых растений. В годы президентства Моралеса, который сам в молодости занимался выращиванием коки, были увеличены площади плантаций этих растений.

Добавим, что в социальных сетях появились видео, на которых протестующие врываются в резиденцию бывшего президента Боливии в Кочабамбе и устраивают там погром. При этом, несмотря на отставку Моралеса, беспорядки на улицах боливийских городов продолжились, в результате чего были эвакуированы члены парламента, обсуждавшие ситуацию в стране.

В полиции столичного Ла-Паса отметили, что не справляются с ситуацией и запросили помощи у военных. Глава Вооружённых сил Боливии Уильямс Калиман ответил согласием на использование солдат в полицейских операциях против мародёров, подчеркнув, что эти действия будут носить пропорциональный характер. В то же время он указал, что военнослужащие не станут стрелять по мирному населению и призвал граждан к миру.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии для нормализации ситуации в стране, которая осложнилась после прошедших 20 октября выборов, по результатам которых его переизбрали на четвёртый президентский срок.

Вместе с 60-летним политиком со своих постов ушло почти всё высшее руководство Боливии. Во вторник, 11 ноября, ожидается внеочередное заседание парламента, на котором будет утверждено, кто возглавит страну до проведения выборов президента. Ожидается, что временно исполняющей обязанности главы государства официально станет второй вице-спикер сената Жанин Аньес Чавес, представляющая оппозиционную партию «Социальное демократическое движение». Она самая старшая по должности из действующих госслужащих.

«У нас есть календарь выборов, население просит, чтобы 22 января у нас был избранный президент. Мы приложим все усилия, чтобы этого добиться», — сказала Аньес.

«Начинается новый этап боливийской революции»

12 ноября в 23:00 мск начнётся экстренное заседание постоянного совета Организации американских государств (ОАГ) по ситуации в Боливии. При этом накануне замглавы российского МИД Александр Панкин обсудил происходящие события с послом республики в Москве Уго Вильярроэлем Сенсано.

В Кремле также призвали боливийские политические силы к спокойствию и поиску урегулирования на основе диалога.

«Мы рассчитываем, что все члены мирового сообщества, в том числе и страны региона, проявят ответственный подход и определённую сдержанность. Это касается в том числе и соседей Боливии», — сказал помощник президента Юрий Ушаков.

Отставка президента Боливии Эво Моралеса стала поворотным моментом для демократии в Западном полушарии. Такое мнение высказал глава Белого дома Дональд Трамп. По его словам, Соединённые Штаты восхищаются народом Боливии, требующим свободы, и вооружёнными силами республики, защищающими Конституцию, а не исключительного одного человека.

«Эти события посылают решительный сигнал незаконным режимам в Венесуэле и Никарагуа о том, что демократия и воля народа всегда будут преобладать», — заявил Трамп.

Между тем венесуэльский лидер Николас Мадуро вновь назвал произошедшие в Боливии события государственным переворотом, за который — как и за все другие, произошедшие в регионе за последние 100 лет, — несут ответственность США. Он также выразил готовность отдать жизнь для защиты Боливии и Эво Моралеса.

«Это не конец. Начинается новый этап боливийской революции. Я уверен, что Эво вернётся», — сказал Мадуро.