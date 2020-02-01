«Находится под наблюдением»: в Забайкалье рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом туриста

Оба китайских туриста с коронавирусом, госпитализированных на территории России, находятся в удовлетворительном состоянии. В то же время число заболевших в Китае приблизилось к 12 тыс., 259 человек скончались. За последние сутки случаи заражения были зафиксированы в Испании и Швеции. Минздрав России опубликовал памятку, в которой вновь напомнил о симптомах заболевания и мерах предосторожности. Российский лидер Владимир Путин направил главе КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил готовность оказать помощь в борьбе с эпидемией.

Гражданин Китая с выявленной коронавирусной инфекцией, госпитализированный в Забайкальском крае, находится на стадии выздоровления. Об этом рассказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

«В Забайкальском крае зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте были только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день больной уже находится в стадии реконвалесценции (выздоравливает)», — рассказала она.

Накануне в России подтвердили два случая заражения новым типом коронавируса. Первый случай был зафиксирован в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области, оба пациента — граждане Китая.

Женщина, госпитализированная в Тюмени, также находится в удовлетворительном состоянии.

«Больная с первого дня пребывания в Тюмени находится в боксированном отделении инфекционного стационара, лица из близкого контакта также госпитализированы. Заболевание протекает в лёгкой клинической форме, на 31 января состояние удовлетворительное, жалоб нет», — добавили в Роспотребнадзоре.

В Китае число заражённых новым типом коронавируса приблизилось к 12 тыс., от заболевания скончались 259 человек, сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

«По состоянию на полночь 31 января Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции информацию об 11 791 подтверждённом случае заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1795 человек находятся в тяжёлом состоянии, 259 умерли», — говорится в сообщении.

За последние сутки заболевание было зафиксировано в Испании и Швеции.

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Минздрав России опубликовал памятку, в которой вновь напомнил о симптомах заболевания и мерах предосторожности. Вирус передаётся воздушно-капельным и контактным путями, основными симптомами являются повышенная температура, боль в горле и мышцах, затруднённое дыхание, заложенность носа и озноб. Россиянам рекомендуется избегать поездок в страны, где зафиксирована сложная эпидемиологическая обстановка, мест массового скопления людей, мероприятий с участием животных, также следует чаще мыть руки. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что коронавирус представляет наибольшую опасность для пожилых людей.

В Москве 31 января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По итогам заседания было принято решение эвакуировать российских граждан из китайской провинции Хубэй, поместив их по возвращении на двухнедельный карантин. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. 1 февраля в Иркутск вернулись 139 россиян с Хайнаня.

Россия также объявила о приостановке авиасообщения с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Аэропорт Шереметьево в рамках профилактики распространения коронавируса перевёл все рейсы из Китая и в обратном направлении в отдельный терминал.

Помимо этого, было решено ограничить пересечение гражданами КНР границы с Монголией. Также готовится постановление правительства о запрете выдачи рабочих виз гражданам Китая. Голикова также рассказала, что российские и китайские специалисты работают над созданием вакцины от заболевания.

Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил готовность оказать Пекину необходимую помощь в борьбе с заболеванием. Российский лидер отметил, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение эпидемии будет остановлено, а ущерб от неё минимизирован.

Заведующий научной лабораторией экологии микроорганизмов ДВФУ Михаил Щелканов отреагировал на появившуюся в СМИ информацию, что новый вирус мог быть создан в лаборатории вирусологии в китайской Ухани.

«Искусственное происхождение нового коронавируса — фейк», — отметил Щелканов в интервью РИА Новости.

Напомним, в 2018 году китайская пресса писала, что в лаборатории исследовали иммунные механизмы летучих мышей, которые могут быть переносчиками вирусов, но не болеть. После начала в декабре 2019 года эпидемии нового коронавируса директор экстренного технического центра Института вирусных заболеваний Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР Тань Вэньцзе заявил, что этот коронавирус на 90% совпадает с коронавирусом летучей мыши, которая обитает в городе Чжоушань. Вслед за этим местные СМИ выдвинули версию, что вирус якобы искусственно вывели в уханьском институте вирусологии.

Щелканов отметил, что наличие лаборатории не только не является причиной возникновения инфекции, но и, напротив, помогло быстро идентифицировать её возбудитель.