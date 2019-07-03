«Находится под давлением силовиков»: почему Трамп планирует сохранить в Афганистане «сильную разведку»

После сокращения численности американских военных в Афганистане Белый дом оставит в стране разведывательные подразделения для «наблюдения». Об этом заявил Дональд Трамп. В конце января президент США сообщил о готовности вывести войска из республики, если будут достигнуты договорённости по урегулированию ситуации в стране. По мнению экспертов, противоречивые заявления Трампа позволяют ему соблюсти баланс между интересами силовиков и сторонников ухода военных из Афганистана.

Вашингтон планирует уменьшить количество своего военного контингента в Афганистане, однако хочет оставить там разведывательные подразделения. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Я бы оставил там очень сильную разведку. Мы должны наблюдать... Я бы оставил — и мы оставим — очень сильную разведку, гораздо больше, чем можно было бы подумать. Это очень важно», — сообщил американский лидер.

По его словам, военные Соединённых Штатов находятся на афганской территории слишком долго. Как пояснил Трамп, Вашингтон выступает «в роли жандарма» во всём мире. Глава Белого дома привёл в пример Россию, которая, как он отметил, в первую очередь поддерживает порядок внутри страны, а также Китай, чьи «войска не находятся повсюду». При этом Афганистан американский президент назвал «лабораторией для террористов».

Военная операция США в ИРА длится почти 18 лет — поводом для вооружённых действий стали теракты 11 сентября 2001 года. Пик кампании пришёлся на 2010—2013 годы, когда в республике число военных с Запада превышало 150 тыс. человек. Сейчас на афганской территории находятся 14 тыс. солдат американских вооружённых сил, сообщает The Washington Post.

Напомним, в конце января нынешнего года президент США заявил о готовности Вашингтона вывести войска из Афганистана при условии, что удастся достичь договорённостей по урегулированию ситуации в стране. Тогда Трамп также сообщил, что подобные идеи впервые начали поступать от представителей террористической группировки «Талибан»*.

Согласно информации Reuters, 26 января по итогам шестидневных переговоров в Катаре между талибами и американскими властями был согласован вывод иностранных войск из Афганистана через 18 месяцев после подписания соответствующего соглашения. Через два дня специальный представитель Госдепартамента по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что стороны согласовали проект будущего мирного договора.

«Кивок в сторону спецслужб»

«Сначала он заявляет о выводе войск из Афганистана, а потом идёт на попятную. Сейчас он ещё действует с оглядкой на конгрессменов, которые следят за каждым его шагом. Уже началась предвыборная компания на пост президента, и каждый промах Трампа будет использован против него», — отметил эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов в беседе с RT.



По его мнению, если Трамп однозначно заявит, что в любом случае выведет войска из Афганистана, в таком случае его конкуренты обвинят его в «бегстве».

Президент США Дональд Трамп

Reuters

«К тому же лидер США ещё и находится под постоянным давлением силовиков, с которыми у него сложные отношения. Трамп не может игнорировать этот фактор, поэтому заявление о намерении оставить «сильную разведку» — явный кивок в сторону спецслужб», — пояснил аналитик.

Сохранение работы таких структур на афганской территории потребует в первую очередь серьёзных затрат, констатировал Балмасов.

«Это своего рода американский распил бюджетных средств, посредством которого будут кормиться в том числе и ястребы из ЦРУ. Таким образом Трамп бросает им хорошую кость», — заявил эксперт.

Сохранение американской разведки в Афганистане поможет Вашингтону оказывать влияние не только на ситуацию внутри республики, но и за её пределами, считает Балмасов.

«США в таком случае могут вести разведдеятельность в отношении как бывших республик СССР — Кыргызстана и Таджикистана, так и России, Китая, Ирана», — уточнил аналитик.

Глава Белого дома пытается делать двоякие заявления, чтобы в случае необходимости можно было бы «откатить назад», полагает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Вывод войск из Афганистана будет воспринят противниками Трампа как отступление, сдача своих позиций. Трамп боится критики со стороны демократов, так как на кону второй срок президентства. Поэтому он и меняет тональность своих заявлений», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам Блохина, «в зыбучих песках Афганистана» было «закопано» огромное количество американских денег.

«Трамп ещё в своей предвыборной кампании заявлял о том, что надо минимизировать эти финансовые траты, поэтому и заговорил о выводе войск», — пояснил эксперт.

Однако после того, как Трамп пришёл к власти, он столкнулся с реальностью, его окружили такие советники, как Джон Болтон, отметил Блохин.

«По их мнению, Афганистан имеет геополитическую ценность для контроля в первую очередь за Китаем и Россией. Кроме того, нахождение в этой стране американских военных даёт возможность США дестабилизировать ситуацию в регионе», — отметил аналитик.

Неэффективность кампании

Как отмечают эксперты, операцию США в Афганистане можно расценивать как неудачную, так как Вашингтону не удалось урегулировать ситуацию в стране.

В конце июня в Афганистане были убиты два американских военнослужащих. Об этом заявили в миссии НАТО.

По данным издания, военные погибли от огнестрельных ранений, полученных во время совместного с афганскими силами безопасности патрулирования. Нападение произошло на следующий день после необъявленного визита госсекретаря США Майка Помпео в Кабул, где он встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Госсекретарь США Майк Помпео

globallookpress.com

© Liu Jie/Xinhua

На встрече с афганским лидером Помпео сообщил, что после 18 лет войны «настал час для установления мира». С таким заявлением американский госсекретарь выступил на фоне переговоров с талибами о заключении мирного соглашения, которое предполагает вывод войск Соединённых Штатов из Афганистана. По словам Помпео, Вашингтон будет настаивать на диалоге представителей афганского правительства с «Талибаном», представители которого до сих пор отказывались сотрудничать с властью. Об этом информирует The Washington Post.

Напомним, жертвами конфликта в Афганистане стали около 2300 американских военнослужащих. Об этом в марте сообщили сенаторы США Рэнд Пол и Том Юдалл. Они также представили законопроект, предусматривающий окончание войны в Афганистане. Согласно документу, все силы США будут выведены из республики в течение года. По информации американских политиков, война в ИРА обошлась Вашингтону в $2 трлн.

Экипаж смутился: Британку сняли с рейса из-за слишком откровенного наряда «У Вашингтона не получилось стабилизировать ситуацию в Афганистане — «Талибан» сейчас контролирует большую часть территорий республики. Однако для США это и не было основной задачей. Главной целью было присутствие в республике, чтобы иметь возможность оказывать серьёзное влияние на регион», — считает Сергей Балмасов.

Однако, по его мнению, неизвестно, осуществил ли Вашингтон все свои стратегические замыслы в отношении Афганистана.

«Убийство двух американцев в республике стало неприятным щелчком по носу Помпео, так как за его громкими заявлениями о «мире» последовал такой неприятный для американской стороны инцидент», — пояснил аналитик.

Это показывает, что «Талибан» не совсем удовлетворён переговорным процессом с Вашингтоном, отмечает Балмасов.

«Афганские ребята хотят большего, чем им предлагают американцы. На самом деле стороны должны будут ещё провести серьёзную работу, прежде чем им удастся договориться о чём-то конкретном», — сказал эксперт.

Подобное мнение разделяет и Константин Блохин.

«За всё время кампании у Вашингтона не получилось взять ситуацию под контроль. Да и как вообще это может получиться, если вместо террористов убивают мирных жителей», — заявил он.

По словам Блохина, в Афганистане не любят американских военных из-за их агрессивного поведения.

«Нет ничего удивительного, что военнослужащих США убили сразу после визита Помпео. США любят говорить об эффективности американской дипломатии. Однако их бравада неизбежно сталкивается с реальностью. Нынешней администрации свойственно делать резонансные заявления, не имея реального успеха», — констатировал аналитик.

Поединок элит

По мнению Сергея Балмасова, обещания Трампа вывести войска из Афганистана могут вообще ничего не означать.

«Вашингтон действует по принципу «уйти, чтобы остаться». Даже если американский контингент и выведут, не факт, что он туда вновь не вернётся под новым предлогом. К словам главы Белого дома надо относиться с определённой долей скепсиса и следить в первую очередь за действиями американской стороны, а не за речами», — отметил эксперт.

Шаги Вашингтона в афганском вопросе будут зависеть от ряда внешних и внутренних политических факторов, считает Балмасов.

Здание Капитолия в Вашингтоне

Reuters

«На это повлияет, будут ли усиливать своё давление демократы на Трампа, как разовьётся ситуация вокруг Ирана, так как Тегеран оказывает серьёзное влияние на Афганистан», — пояснил аналитик.

Однако, по словам Балмасова, самая главная задача Трампа — договориться с конгрессом, в котором идёт поединок старых и новых элит.

«Афганский вопрос — это та карта, которой играет как Трамп, так и его противники внутри Штатов. От внутриполитической борьбы в США будет зависеть исход ситуации вокруг Афганистана», — сказал эксперт.

Как полагает Константин Блохин, США не уйдут полностью из Афганистана, чтобы «оставить за собой возможность влиять на ситуацию в регионе».

«Это нужно Вашингтону, чтобы иметь возможность для дестабилизации обстановки в тех странах Евразии, которые не боятся бросать вызов Соединённым Штатам. Американская сторона не будет отказываться от такого шанса», — заключил аналитик.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.