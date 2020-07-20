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«Находимся на правильном пути»: в Минобороны сообщили о завершении испытаний вакцины от COVID-19

20 июля 2020, 14:55  •  83 • В России
Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной совместно специалистами Минобороны и центра имени Гамалеи, успешно завершены. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства. Утром 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко выписали вторую группу добровольцев. Как отметили в Минобороны, результаты анализов свидетельствуют, что после вакцинации у всех участников исследования выработался иммунный ответ. За последние сутки в России выявлено 5940 новых случаев заболевания — в общей сложности диагноз COVID-19 был подтверждён у 777 486 человек. С начала эпидемии в РФ выздоровели 553 602 пациента (3258 — за сутки), скончались 12 427 человек (85 — за сутки).
 
РИА Новости © Пресс-служба Минобороны РФ
 

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Утром в понедельник, 20 июля, из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко была выписана вторая группа добровольцев.

«Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови. Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что на момент выписки ни у одного из добровольцев не наблюдается каких-либо побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья. При этом на 42-й день после первого введения препарата добровольцы должны будут вновь пройти контрольное обследование.

Начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков поблагодарил военнослужащих и гражданских добровольцев, которые доверили своё здоровье для проведения эксперимента, проявили стойкость и выдержку, находясь в изоляции более 40 дней. Он также выразил слова благодарности их семьям за терпение.

  • Минобороны сообщило о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19

«Накопленные в ходе клинических испытаний данные ежедневных осмотров и опросов, инструментальной и лабораторной диагностики будут переданы для обработки в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в целях всесторонней оценки динамики и специфичности выработки иммунного ответа и подготовки к государственной регистрации вакцинного препарата», — добавили в Минобороны.

В свою очередь, начальник 48-го ЦНИИ войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что у добровольцев выявили необходимые антитела к COVID-19, а компоненты «вакцины безопасны и хорошо переносимы человеком».

По его словам, сомнений в эффективности разработанного препарата нет.

«В данной ситуации наша уверенность основана как на результатах доклинических исследований, так и на опыте разработки предыдущих вакцин на этой же платформе, которые показали высокую эффективность. К тому же уже сейчас имеющиеся данные анализов подтверждают, что после вакцинации у добровольцев образуются вируснейтрализующие антитела к возбудителю. Поэтому мы полагаем, что находимся на правильном пути и в конечном итоге данный препарат будет внедрён в практику», — сказал Борисевич.

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Он пояснил, что препарат от коронавируса создан на платформе, на которой ранее были разработаны вакцины против лихорадки Эбола и ближневосточного респираторного синдрома (MERS).

«Мы считаем, что тот уровень вируснейтрализующей активности, который вырабатывался в организме у животных в ходе доклинических испытаний, позволит вызывать развитие гуморального иммунного ответа в организме человека, что, в свою очередь, позволит длительно поддерживать защитный титр, вырабатываемый у вакцинированных после иммунизации», — заметил специалист.

  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Минобороны РФ

Также в понедельник была выписана вторая группа добровольцев, принимавших участие в исследовании вакцины в Сеченовском университете. По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств университета Елены Смолярчук, вторая группа добровольцев хорошо перенесла вакцинирование.

«Хотелось бы отметить, что в этой группе добровольцев, так же как и в первой, были нежелательные реакции поствакцинальные, но после второго введения, по нашим данным, их количество было буквально минимальным. Степень тяжести была лёгкая, никакого врачебного вмешательства не потребовалось», — цитирует её ТАСС.

«Вирус был завезён в Россию в основном из Европы»

За минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 5940 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. По сообщению оперштаба, у 26,2% новых пациентов не было клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В предыдущие двое суток было подтверждено 6234 и 6109 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии в РФ коронавирус был выявлен у 777 486 человек, около 211,5 тыс. случаев остаются активными.

За всё время в России выздоровели 553 602 человека (71,2%), в том числе 3258 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 12 427 пациентов (1,6%). За сутки умерли 85 человек.

Москва остаётся лидером в стране по количеству вновь выявленных заболевших. За последние сутки в городе выявлено 578 новых случаев COVID-19. Ещё в двух регионах число новых случаев превысило 200: в Ханты-Мансийском автономном округе (236) и в Свердловской области (234).

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Согласно информации Роспотребнадзора, в стране проведено более 25,2 млн тестов на коронавирус. За сутки количество выполненных исследований выросло на 259 тыс. Под медицинским наблюдением в стране остаются 272,6 тыс. человек.

Вместе с тем в понедельник были представлены данные первого исследования геномной эпидемиологии COVID-19 в России. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Сколтеха, который провёл анализ вместе с рядом других научных организаций, коронавирусная инфекция в основном попала в Россию из Европы.

«Сопоставляя генетические данные по вирусам, циркулирующим на территории РФ, с данными о передвижении населения, учёные сделали вывод, что вирусное разнообразие получено благодаря как минимум 67 независимым завозам вируса в разные города России в конце февраля — начале марта. Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезён в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — отмечается в результатах исследования.

Кроме того, указывается, что в настоящее время на территории РФ циркулирует по меньшей мере девять различных вариантов вируса, которые не наблюдаются в других странах.

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