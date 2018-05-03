Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МВД Украины сообщили, что осложняет расследование убийства журналиста Шеремета
России ее С-300 уже не помогут, она проиграла Сирию
В Госдуме предложили вслед за поляком-русофобом 30 лет не пускать в Россию Ковту...
Лавров: Украина де-факто утратила независимость
Главная / В России

"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море

03 мая 2018, 19:24  •  175 • В России

Иностранные судовладельцы не имеют претензий к проверкам их судов в Азовском море, которые проводят сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Напомним, сегодня украинские пограничники распространили сообщение, где "пожаловались" на действия российских силовиков, которые "ужесточили правила осмотра невоенных судов", следующих в порты Украины через Керченский пролив. Так, с 30 апреля сотрудники российского погрануправления ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации экипажа.

Как подчеркнули в пресс-службе погрануправления, проверки проходят в штатном режиме - в соответствии с международным морским правом.

- Замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало, - заявили крымские пограничники.

В ведомстве подчеркнули, что их работа обусловлена необходимостью обеспечения безопасности мореплавания и строительства Крымского моста. КРоме того, пограничники таким образом предотвращают попытки проникновения на территорию Азовского моря незаконных мигрантов, контрабандистов с незаконным оружием, а такэе экстремистов и террористов.

- Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков, - заключили в пресс-службе ПУ ФСБ России по РК.

Как сообщалось, 25 марта, украинская погранслужба задержала в Азовском море крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с паспортами РФ. Задержали "Норд" в нейтральных водах, однако Украина заявляет о незаконном вылове рыбы и незаконном пересечении украинской границы. Капитану в "незалежной" грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь, еще восемь до сих пор находятся на территории Украины: капитан судна - под подпиской о невыезде, еще семеро моряков - на территории российского посольства, их не пропускают через границу под надуманными предлогами.

После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

175
Источник
Похожие новости
03 мая 2018, 11:09
Строгий режим: «приморские партизаны» после пересмотра дела получили от восьми до 25 лет колонии
03 мая 2018, 17:39
«Выиграют легальные производители»: правительство утвердило обязательную маркировку табака, парфюмерии и белья
03 мая 2018, 16:09
Крушение военного самолета Су-30 в Сирии: Пилоты пытались увести истребитель от домов

02 мая 2018, 09:09
«Система стала проще»: за пять лет число получивших российское гражданство иностранцев увеличилось почти втрое
03 мая 2018, 12:54
В Сирии разбился российский истребитель Су-30 СМ, пилоты погибли
03 мая 2018, 16:09
Над Красной площадью «просвистят» «Кинжалы»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 апреля 2018, 09:09
Когда проснутся сирийские С-300? Как русский Генштаб обводит Израиль и США вокруг пальца
28 апреля 2018, 17:24
Псы войны, позывной Творог: ополченец — о боях в Донбассе, патриотизме и солдатах Урфина Джюса
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
01 мая 2018, 23:39
«Запад совершил новую атаку на сирийцев»
28 апреля 2018, 07:54
Появится ли на Каспии американский флот? Да, если освоит телепортацию!
30 апреля 2018, 03:39
СМИ сообщили о новом ракетном ударе по Сирии
30 апреля 2018, 11:39
Политолог прокомментировал смену формата операции Киева в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.