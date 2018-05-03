"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море

Иностранные судовладельцы не имеют претензий к проверкам их судов в Азовском море, которые проводят сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Напомним, сегодня украинские пограничники распространили сообщение, где "пожаловались" на действия российских силовиков, которые "ужесточили правила осмотра невоенных судов", следующих в порты Украины через Керченский пролив. Так, с 30 апреля сотрудники российского погрануправления ежедневно останавливают суда для осмотра и идентификации экипажа.

Как подчеркнули в пресс-службе погрануправления, проверки проходят в штатном режиме - в соответствии с международным морским правом.

- Замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало, - заявили крымские пограничники.

В ведомстве подчеркнули, что их работа обусловлена необходимостью обеспечения безопасности мореплавания и строительства Крымского моста. КРоме того, пограничники таким образом предотвращают попытки проникновения на территорию Азовского моря незаконных мигрантов, контрабандистов с незаконным оружием, а такэе экстремистов и террористов.

- Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков, - заключили в пресс-службе ПУ ФСБ России по РК.

Как сообщалось, 25 марта, украинская погранслужба задержала в Азовском море крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с паспортами РФ. Задержали "Норд" в нейтральных водах, однако Украина заявляет о незаконном вылове рыбы и незаконном пересечении украинской границы. Капитану в "незалежной" грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь, еще восемь до сих пор находятся на территории Украины: капитан судна - под подпиской о невыезде, еще семеро моряков - на территории российского посольства, их не пропускают через границу под надуманными предлогами.

После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.