Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кремль сдает Иран Израилю ради Асада
На Украине сообщили о задержках с выплатами пенсий из-за технических проблем
Что не съем, то понадкусываю
Миронов: США не готовы к гонке вооружений с Россией! Воскресный вечер с Владимир...
Главная / Украина

«Находим огромные склады»: к чему может привести рост незаконного оборота оружия на Украине

24 июля 2018, 22:39  •  70 • Украина
Замглавы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин призвал граждан сообщать о соседях, которые могут хранить дома оружие. По словам источника RT в силовом ведомстве, такое обращение — следствие неспособности правоохранителей справиться с незаконной продажей стволов. Статистика по таким случаям ухудшается. Так, в 2016 году было зафиксировано 6 тыс. преступлений, связанных с нелегальным оборотом оружия, в 2017-м — 8 тыс. В этом году ожидается не менее 10—11 тыс. подобных правонарушений. И это только вершина айсберга: главный военный прокурор Украины Александр Матиос считает, что реальные цифры выше в десять раз.
 
Facebook © UA.National.Police
 

До начала АТО на руках у населения Украины находилось около 4 млн незарегистрированных стволов, а за последние четыре года эта цифра выросла до 5 млн. Об этом рассказал источник RT в Национальной полиции.

«Оружия очень много, и мы буквально каждый день задерживаем человека с пистолетом, автоматом, гранатой или находим огромные склады. Даже страшно представить, сколько мы не видим», — заявил собеседник RT.

Если ранее при ограблении использовали холодное оружие и муляжи пистолетов, то сейчас применяют боевые стволы, заявил источник RT в Нацполиции.

Растёт и нелегальная торговля оружием. Так, по данным Нацполиции, в 2016 году было зафиксировано 6 тыс. преступлений, связанных с незаконной торговлей оружием, в 2017-м — уже около 8 тыс. Прогнозируется, что в этом году цифра может вырасти до 10—11 тыс.

На фоне роста нелегального оборота оружия в стране замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин обратился к населению.

  • Замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин
  • Facebook
  • © Vyacheslav.Abroskin

«Обращаюсь к нашим гражданам: будьте бдительны, сообщайте в полицию о подозрениях, что ваши соседи могут быть причастны к совершению преступлений, незаконному обороту оружия и взрывчатки. В конце концов, это безопасность ваша и ваших близких», — написал он 24 июля на своей странице в Facebook.

По мнению источника RT в силовом ведомстве, призыв замглавы Нацполиции — следствие неспособности правоохранителей взять ситуацию под контроль.

Оптом и в розницу

 

Основная масса вооружения поступает из зоны АТО, уверен главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

  • Военный прокурор Украины Анатолий Матиос
  • © matios.info

«У нас в стране за четыре последних года возбуждено более 40 тыс. дел за незаконный оборот оружия. Я сомневаюсь, что столько оружия осталось в обращении со времён Второй мировой войны. Тогда откуда взялись эти 40 тыс. автоматов, пистолетов, патронов, гранат, гранатомётов? И это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно статистика отражает лишь 10% от объёмов оружия, которое «гуляет» в государстве. Так что у нас 400 тыс. единиц неучтённого оружия за рамками права. Убеждён, это оружие из зоны АТО», — рассказал Матиос в интервью украинскому изданию The Insider в конце июня этого года.

Оружие воруется и поставляется прямо с военных баз, которые регулярно горят, прокомментировал ситуацию источник RT в партии «Народный фронт». За последние 15 лет на Украине горели шесть военных складов и некоторые из них — по несколько раз.

На Украине при столкновении локомотива с поездом пострадали 26 человек

«Сгоревшее» оружие потом попадает на чёрный рынок внутри страны, но большая его часть всё же вывозится», — отметил собеседник RT. 

По словам источника RT в Нацполиции, за последние четыре года цены на оружие внутри страны снизились в два-три раза. Например, автомат Калашникова АК-74 на чёрном рынке продаётся за 7—8 тыс. гривен ($265—300), пистолет ТТ — за 536 тыс. гривен ($190—225), а гранаты — за 400—500 гривен ($15—18). Для сравнения: в 2014 году до начала АТО автомат Калашникова можно было купить за 20—22 тыс. гривен ($760—830), пистолет ТТ — за 15—16 тыс. гривен ($570—600), гранаты — за 2 тыс. гривен ($75).

Взрывоопасная ситуация

 

Бесконтрольное распространение оружия в стране говорит о том, что правоохранители не справляются со своими обязанностями, считают эксперты.

«На Украине наблюдается развал всей существующей системы государственности, правоохранители потеряли монопольное право на насилие, поэтому и наблюдается бесконтрольная продажа оружия. Проблема в том, что Украина угрожает всем соседним странам массовым распространением оружия», — отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Источник RT в партии «Батькивщина» раскритиковал призыв Аброськина к гражданам.

«Полиция столкнётся с массой проблем, когда бабушки будут массово жаловаться на своих нелюбимых соседей. И правоохранителям придётся всё своё время тратить на проверку «подозрительных личностей». Очевидно же, что мы теряем контроль над ситуацией. Может, надо работать комплексно вместе с СБУ и приостановить массовые поставки оружия на территорию страны, а не заниматься глупостями?» — говорит собеседник RT.

«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет

Это только ухудшит взаимоотношения между украинцами, но не поможет в борьбе с нелегальной продажей оружия, прокомментировал призыв замглавы Нацполиции заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Украине могут помочь только системные меры в борьбе с утечкой вооружения в военных частях, из зоны АТО и полиции. Нужно вести серьёзный учёт и контролировать рынки продажи вооружения, о которых знают украинские спецслужбы, но ничего не делают», — заявил эксперт в беседе с RT.

Если этого не сделать, то криминогенная ситуация в стране будет лишь ухудшаться, уверен Кошкин.

«Учитывая приближение выборов на Украине в следующем году, оружие могут использовать националистические элементы для попытки захватить власть», — предупреждает эксперт.

Сотрудник Киевского международного института социологии сообщил в беседе с RT, что украинское общество сейчас настолько взвинчено, что применить оружие люди могут в любой стрессовой ситуации — «из-за замечания в очереди, от нежелания уступить левый ряд на дороге или в ходе случайного столкновения с прохожим».

«Это всё может закончиться массовыми перестрелками в транспорте или на улице. Ситуация очень напряжённая, но никаких серьёзных шагов со стороны власти я не вижу», — подытожил собеседник RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
70
Источник
Похожие новости
24 июля 2018, 04:39
Эксперт: США и страны Запада не имеют морального права осуждать Россию за ее действия
24 июля 2018, 19:24
В Польше заявили, что за два года в страну приехали более двух миллионов украинцев
24 июля 2018, 22:39
«Находим огромные склады»: к чему может привести рост незаконного оборота оружия на Украине

24 июля 2018, 12:54
Савченко отказалась проходить проверку на полиграфе
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
24 июля 2018, 19:24
«Ждём официальную версию полиции»: в Париже покончила с собой соосновательница FEMEN Оксана Шачко
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 июля 2018, 15:39
Звезды «Квартета И» объяснили, почему они отказались ездить в Крым
18 июля 2018, 00:54
Транзит с остановками: что вынуждает «Нафтогаз» отказываться от мирового соглашения с «Газпромом»
18 июля 2018, 14:09
Россия вынудила американцев закрыть свою базу в Сирии
19 июля 2018, 09:39
Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён!
24 июля 2018, 09:24
«Шариковщина»: Злобное хамство украинского министра шокировало интернет
23 июля 2018, 16:12
Цены и обслуживание, Крым yбивaющие?
21 июля 2018, 07:09
Проститутки поддержали пенсионную реформу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.