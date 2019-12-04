«Находился в состоянии опьянения»: в Перми мужчину подозревают в стрельбе по людям и убийстве

Ранее судимый 50-летний житель Перми, находясь в состоянии опьянения, открыл стрельбу по людям. Он убил женщину и ранил ещё двух человек, в том числе сотрудника Росгвардии. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело по трём статьям: об убийстве, о покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, а также о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что раненого росгвардейца представят к награде.

Утром в среду, 4 декабря, в Орджоникидзевском районе Перми мужчина открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья — сначала из своей квартиры, а затем на улице. В результате происшествия погибла женщина. Также ранения получили два человека, в том числе водитель наряда группы задержания Росгвардии, находившийся в служебном автомобиле.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Пермскому краю, злоумышленником оказался ранее судимый 50-летний местный житель, он находился в состоянии опьянения.

«В настоящее время подозреваемый задержан сотрудниками Росгвардии, в отношении него проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия. Раненые госпитализированы в медицинские учреждения», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что на месте ЧП работает следственная группа, усиленная наиболее опытными сотрудниками отдела криминалистики, под руководством заместителя руководителя следственного управления Дмитрия Анащенко. С использованием высокотехнологичной криминалистической техники ведётся осмотр мест, где произошла трагедия, в том числе в квартире подозреваемого.

«Назначаются необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили в ведомстве.

По факту произошедшего органами СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на преступление»), п. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений») и ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Оружие пермского стрелка

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона, погибшей оказалась жена стрелка, именно на неё было зарегистрировано охотничье ружьё, из которого велась стрельба.

«Он отбыл в колонию в 2013 году, а в 2016 году освободился... Был он под воздействием алкоголя или наркотиков — покажет экспертиза», — добавил источник.

В Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали о состоянии двух пострадавших в результате инцидента со стрельбой в Орджоникидзевском районе.

«Сотрудник Росгвардии — в состоянии средней тяжести (ближе к лёгкой степени): поверхностные ранения, угрозы жизни нет. Второй молодой человек, тоже пострадавший (видимо, прохожий) — ранения в области туловища и голени, угрозы жизни нет», — заявила глава краевого Минздрава Оксана Мелехова.

В то же время губернатор Пермского края Максим Решетников поручил замглавы областного правительства Татьяне Абдуллиной, ответственной за социальную сферу, оказать всю необходимую поддержку пострадавшим, «когда все обстоятельства будут установлены».

В пресс-службе главы региона также указали, что инцидент произошёл на пересечении улиц Вильямса и Писарева около 4:30 по местному времени (2:30 мск). По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения и стрелял не только в людей, но и в припаркованные автомобили.

RT удалось получить комментарий у одного из очевидцев случившегося.

«Это было где-то в 04:30. Я ехал со смены. На перекрёстке смотрю: прямо на дороге стоит мужик. В руках ружьё. Прямо в меня целился. Я пригнулся — и по газам. Мне всё равно было, что впереди, главное — уехать», — заявил RT 35-летний таксист Артём.

По его словам, в результате выстрела было повреждено лобовое стекло машины.

Трагедия в Амурском колледже

Менее месяца назад на территории России произошёл инцидент со стрельбой, в результате которого погибли два человека (в том числе сам стрелявший) и трое пострадали. 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства 19-летний Данил Засорин пронёс в здание гладкоствольное ружьё, после чего открыл огонь по учащимся. Он оказал сопротивление прибывшим на место ЧП полицейским, а затем покончил с собой. Как сообщили в прокуратуре, у нападавшего были склонности к суициду, о чём было известно призывной комиссии.

Наряду с этим Следственный комитет по инциденту возбудил ряд уголовных дел — об убийстве двух лиц, совершённом из хулиганских побуждений, об обеспечении ненадлежащей охраны учебного заведения и о халатности сотрудников колледжа.

После случившегося до 14 января 2020 года были арестованы гендиректор ЧОП «Сириус-А» Сергей Андрющенко и его сотрудник, охранник учебного заведения Олег Ермолов.

Кроме того, 10 декабря арбитражный суд Амурской области приступит к рассмотрению иска прокурора Благовещенска о привлечении к административной ответственности охранной компании «Сириус-А».

Помимо этого, после инцидента губернатор Амурской области Василий Орлов подписал распоряжение о принятии дополнительных мер по обеспечению антитеррористической защищённости и противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан. Речь идёт обо всех объектах социальной направленности.