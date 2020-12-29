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«Находились с ней всю ночь и успокаивали»: что известно о фото с медиками у кровати пациентки в Ленобласти

29 декабря 2020, 20:40  •  10 • В России
В пресс-службе больницы в Сосновом Бору Ленинградской области рассказали RT об опубликованной в сети фотографии, на которой трое врачей лежат на полу у кровати тяжелобольного пациента. Выяснилось, что это были студенты, проходившие практику в реанимации для пациентов с коронавирусом. Молодые люди отработали дневную смену, но ночью вернулись в отделение, когда узнали, что их пациентке стало плохо. До утра молодые медики оставались в палате и следили за состоянием больной.
 
vk.com © ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России
 

В пресс-службе больницы Центральной медико-санитарной части №38 города Сосновый Бор Ленинградской области рассказали о снимке, на котором трое врачей лежат на полу у кровати пациентки с COVID-19. 

На фото видно, что трое медиков спят у кровати пациента. Оно было опубликовано 27 декабря в официальной группе ВК ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России.

«Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина», — написала старшая медицинская сестра.

Ниже она объяснила, что на фото студенты-медики Расуль, Катя и Лёша. Молодые люди в два часа ночи увидели сообщение в рабочем чате, что состояние одного из пациентов ухудшилось.

Как рассказала RT специалист пресс-службы ЦМСЧ №38 Наталья Еремян, студенты вышли на работу в свой выходной.

«Молодые медики оказались очень сплочённым коллективом. Они были в общежитии, но прочитали в общем чате, что у одной из пациенток паника. У неё упала сатурация, и она выдёргивала маску с кислородом. Ребята оделись и вернулись в отделение. Они находились всю ночь с ней: разговаривали, успокаивали её. А когда она уснула, то они просто сели на пол и решили не уходить из палаты. Медики решили быть рядом на случай, если вернётся паника», — рассказала RT Еремян.

Она добавила, что студенты не смыкали глаз всю ночь, хотя могли спуститься в свои комнаты в общежитии, которое находится на первом этаже больницы. После смены им выдали благодарственные письма и предложение официального трудоустройства.

По словам Еремян, в клинике работают санитарами около 20 студентов. Все они обеспечены жильём, питанием и получают зарплату. Многие после практики переезжают в Сосновый Бор и трудоустраиваются в больницу на полноценную ставку, отмечает она.

«Лежали и наблюдали за пациентом»

Сами студенты признаются, что та ночь была очень тяжёлой. Они уже отработали свою смену с 14:00 до 20:00 и пошли отдыхать. Но больному понадобилась помощь, и они не смогли остаться в стороне.

«На фото может показаться, что мы спим, но на самом деле мы лежали и наблюдали за пациентом, за мониторами. Пациентка очень сильно паниковала и находилась в абсолютно неясном состоянии, срывала с себя кислородные маски, катетеры, через которые поступало лекарство, и не понимала, что происходит. Состояние такой паники можно сравнить с состоянием утопающего. Она думала, что маска мешает ей дышать, но она спасала ей жизнь. Когда женщина немного успокоилась, мы прилегли на пол — ведь он хоть немного холодный», — рассказал RT Расуль Назаров.

По его словам, на данный момент состояние пациентки удовлетворительное и её здоровью ничего не угрожает.

«С начала декабря мы приехали на стажировку на месяц. На фото, кстати, в палате я был вместе со своими однокурсниками — Катей и Лёшей. Все мы учимся в Пермском государственном медицинском университете. Сейчас будет сессия и мы вынуждены возвращаться обратно в университет. После сессии мы будем только рады приехать поработать еще в ЦМСЧ. Я считаю, что это бесценный опыт для медика — поработать в такой ситуации и обстановке», — рассказал RT Расуль Назаров, находясь в поезде по дороге домой.

В свою очередь, в сети пользователи благодарят студентов и называют их «ангелами-хранителями».

На официальной странице клиники в соцсети в ВК коллеги выразили им свою благодарность и написали: «Огромная благодарность Расулю, Кате и Лёше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые!»

Некоторые писали, что именно такие «спасают сейчас людей в пандемию» и «на таких страна держится». Кроме того, многие пользователи просят наградить студентов грамотами и поощрить материально.

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