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Нахамили – извиняйтесь: В Госдуме заявили о «недопустимом» отношении Грузии к России

24 июля 2019, 10:54  •  60 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Тбилиси впору задуматься о комфорте российских туристов, а не о русофобии
Автор:
Курганов Дмитрий
Отношения между Россией и Грузией, в очередной раз обострившиеся в июне после протестов из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), никак не стабилизируются. Усугубил ситуацию и скандал вокруг телеканала «Рустави 2» и его ведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире в нецензурной форме оскорблял президента России Владимира Путина. В Госдуме проявили единодушие и призвали главу государства ввести санкции против Тбилиси, однако российский лидер от такого шага отказался, как и от судебного преследования журналиста.
Нужен публичный ответ
Тем временем спикер Госдумы Вячеслав Володин дал интервью телеканалу «Россия-24», в котором заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили и другим представителям власти следовало бы извиниться за заявления об оккупации грузинских территорий, в которых Россия называется «страной-агрессором».
С. Зурабишвили. Фото: www.globallookpress.com
Володин подчеркнул, что такое отношение руководства Грузии к нашей стране недопустимо, особенно учитывая исторические, культурные и туристические связи между двумя государствами. «Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», – сказал он.
Спикер Госдумы напомнил, что скандальная ситуация с местом проведения сессии МАП возникла из-за принимающей стороны, поскольку решение принималось грузинским парламентом. Президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов оказался в кресле председателя парламента Грузии не по собственной инициативе. В результате сессия МАП была сорвана оппозиционерами, за которыми стоит экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, а от официальных лиц прозвучали обвинения в адрес России об оккупации и агрессии с её стороны.
Заботиться о туристах, а не о русофобии
По словам спикера Госдумы, в Москве к происходящему относятся очень серьёзно, поскольку Россия «много чего делает для Грузии». Он напомнил, что доля нашей страны в ВВП Грузии достигает 20%, в том числе за счёт туристической индустрии. Россия по числу туристов, приезжающих в Грузию, уверенно входит в тройку.
В. Володин. Фото: www.globallookpress.com
По мнению Володина, этот важнейший фактор должен учитываться при формировании риторики в адрес России и принятии решений о конкретных действиях по отношению к ней. Вместо того чтобы заниматься распространением русофобских настроений, нужно заботиться о русских туристах, чтобы они отдыхали с комфортом, чтобы у них появилось желание приехать снова.
Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила,
– добавил спикер Госдумы.
Россия за хорошие отношения
Также об отношениях с Грузией 23 июля высказался глава МИД России Сергей Лавров. В интервью латиноамериканским изданиям и телеканалу RT он отметил, что у Москвы никогда не было стремления ухудшать отношения с Тбилиси. Лавров напомнил, что именно грузинское руководство во главе с Саакашвили стало инициатором разрыва дипломатических отношений, попутно предпринимая попытки ограничений экономических взаимодействий двух стран.
Глава российского внешнеполитического ведомства выразил уверенность, что в Грузии прекрасно помнят, насколько тесными раньше были торговые и инвестиционные связи с Россией, в том числе поэтому впоследствии торговля возобновилась. «Не думаю, что кто-то от этого испытывает неудобство», – сказал Лавров. Также он подчеркнул, что народы России и Грузии веками жили вместе, ценили культуру друг друга, поэтому нельзя говорить о какой-то предвзятости по отношению к грузинам.
Вспомнил Лавров и о событиях 2008 года, как о примере того, что именно США в числе других западных стран стремятся «оторвать» Грузию от России. Когда у Саакашвили «отказали тормоза», он, не обращая внимания на многократные предупреждения, в том числе и от Владимира Путина, начал военные действия в Южной Осетии. Тогда десятки американских инструкторов занимались обучением грузинских военнослужащих, спецназовцев.
С. Лавров. Фото: www.globallookpress.com
Глава МИД России отметил, что приказ о захвате Южной Осетии был преступным, поскольку были совершены нападения как на местных жителей, так и на миротворцев, среди которых были и российские военнослужащие. Лавров также напомнил, что проведённое по инициативе Евросоюза расследование ясно показало, что именно Саакашвили начал эти военные действия.
Пожар потушен. Надолго ли?
Самое печальное в событиях последних двух месяцев то, что нечто подобное обязательно ещё повторится. Пока грузинские власти не поменяют свою политику в отношении России, это неизбежно. Конечно, до Саакашвили и его приспешников им далеко, но это не мешает радикалам устраивать беспорядки, телеканалу «Рустави 2» выпускать в прямой эфир Габунию. Ситуацию попыталось сгладить новое руководство, которое уволило гендиректора телеканала Нику Гварамию, пообещавшего «мочиться» в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию. Новый владелец «Рустави 2» Кибар Халваши дал понять, что действия Гварамии и его подчинённых на самом деле не отражают политику канала и были скоординированы из-за границы тем же Саакашвили.
Как бы то ни было, сигнал сторонникам русофобских взглядов был послан: вы не одни, с вами СМИ, некоторые политики, разделяющие ваши взгляды сограждане. Разумеется, адекватные грузины требовали немедленного закрытия телеканала и публичных извинений за столь отвратительное поведение сотрудника. Однако какова их доля, сказать действительно сложно. Сколько грузин готовы искренне принимать русских в своей стране, и не потому, что те туристы, готовые тратить деньги на отдыхе. Мы искренне восхищаемся культурой Грузии, красотами природы, видим в жителях этой страны единоверцев и хотим искренности в ответ. Но дождёмся ли мы её когда-нибудь – большой вопрос.
Чтобы это произошло, грузинам нужно решать проблему у себя дома. Для восстановления и дальнейшего поддержания взаимовыгодных отношений с Россией нужно для начала избавиться от влияния других стран. Если этого не произойдёт, то искры между Москвой и Тбилиси будут вспыхивать и дальше. Однако однажды желание потушить разгорающийся пожар, как это сделал Владимир Путин, выступив против санкций в отношении Грузии, может и не появиться. Терпению есть предел.

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