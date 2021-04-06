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"Нахальный стиль" США отбили у России желание обсуждать Украину - МИД

06 апреля 2021, 14:20  •  220 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Москва ответила на требования Вашингтона о дополнительных разъяснениях по Киеву
Россия не намерена проводить с Вашингтоном диалог об очередных разъяснениях по Украине. Штаты должны довольствоваться информацией, которая была предоставлена на прошлой неделе, заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков.
Таким образом госслужащий отреагировал на заявления Госдепа о том, что Соединенные Штаты попросили РФ объяснить сообщения о "провокациях" со стороны России у украинских границ.
Рябков также отметил, что Вашингтон не склонялся к обсуждению ситуации по непубличным каналам, руководствуясь своими внутренними соображениями. Однако несколько дней спустя Белый дом по непонятным причинам "вывалил все на публику в нахальном стиле".
"Желание продолжать эту тему у нас пропало полностью. Кто желает получить что-то от России, пусть читает те записи, которые у них остались с прошлой недели. Добавить к нашим сигналам нечего", – приводит заявление представителя внешнеполитического ведомства РИА "Новости".
Рябков также отметил, что Россия не собирается вести диалог со Штатами в подобном тоне. Более того, Москва выработала крайне избирательный подход к диалогу с "этой страной".
"Только на тех условиях, которые нам выгодны. ", – добавил замминистра.
Рябков также отметил, что Москва предупредила Вашингтон о последствиях провокаций Киева в отношении Донбасса, уточняет "Общественная служба новостей".
Накануне глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что позиция Запада в отношении Донбасса остается крайне удручающей и вызывает разочарование у Кремля. Тем не менее, министр выразил надежду, что Соединенные Штаты смогут достучаться до Киева и добиться от него выполнения Минских соглашений. Госслужащий также призывал Францию и Германию "привести в чувство" руководство Незалежной. Пока что ни Берлин, ни Париж не демонстрируют в этом отношении энергичных действий, пишет "Царьград".

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