«Наказывают за роль в международных делах»: США готовятся в понедельник расширить санкции против России

США намерены расширить санкции в отношении России. Об этом сообщила постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли. По её словам, о соответствующем решении объявит в понедельник министр финансов Стивен Мнучин. Новые ограничительные меры связаны с инцидентом в сирийской Думе, где, как утверждают лидеры западных стран, было применено химическое оружие. В России уже отреагировали на эти заявления. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что Вашингтон пытается наказать Москву за сам факт присутствия на мировой арене.

США намерены ввести новые санкции в отношении России в понедельник, 16 апреля. Об этом сообщила постпред Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли.

«Вы увидите, что санкции против России будут усиливаться. Министр Мнучин объявит об этом в понедельник, если он этого ещё не сделал. Они будут направлены напрямую на компании, занимающиеся поставками оборудования и технологий, связанных с Башаром Асадом и использованием химического оружия», — сказала она телеканалу CBS.

По словам Хейли, это должно стать сигналом для России и Ирана, «покрывающих Асада».

Дипломат также отметила, что целью ударов США и союзников по Сирии не было намерение развязать войну. «Мы не искали войны. Война — это последнее, чего бы хотел президент. Мы не собирались убивать людей», — заверила постпред.

При этом она заявила, что о прямых переговорах Вашингтона и Дамаска не может быть и речи, так как власти Сирии этого «недостойны».

Постпред США при ООН Никки Хейли

Reuters

«Мы никогда не захотим вести прямые переговоры с Сирией. Они недостойны переговоров с Соединёнными Штатами... Мы не собираемся разговаривать с Асадом один на один», — подчеркнула Хейли.

Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории САР. Поводом для атаки послужили появившиеся 7 апреля сообщения о том, что в городе Дума в Восточной Гуте сирийскими войсками якобы было применено химическое оружие. Не дождавшись подтверждения от экспертов, коалиция выпустила более 100 ракет по военным и гражданским объектам инфраструктуры Сирии. Силам сирийской ПВО удалось сбить 71 из них.

«Санкции без привязки к реалиям»

В МИД России считают, что санкции в отношении России вводятся «уже без привязки хоть к каким-то реалиям». Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились просто кардинально. Нас наказывают в принципе за то, что мы есть на международной арене. Вот именно так и сформулировано: за роль России в международных делах. Всё», — сказала она.

По словам Захаровой, сначала Россию собирались сдерживать, потом же перешли к прямым угрозам и реализации изоляционных мер.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

РИА Новости

«Не получилось изолировать всем миром — решили изолировать своими силами. Вот именно в такой последовательности», — уточнила официальный представитель МИД России.

В ответ на заявление Хейли первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Евгений Серебренников напомнил, что Россия никогда не поставляла Сирии технологии двойного назначения.

«Никаких двойных технологий Россия никогда не поставляла, эти заявления США — очередной фейк и обман», — цитирует его РИА Новости.

По словам Серебренникова, Россия готова к новому витку санкций, хоть они и наносят урон обеим сторонам.

Вашингтон ищет любую возможность для введения рестрикций против России, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

«Если прочесть их закон о противодействии противникам Америки от августа прошлого года, то там всё уже написано. Они даже могут не придумывать никаких новых обоснований, а просто ссылаться на него. Но, видимо, неловко делать это без поводов. Поэтому обоснования клепаются на коленке. Послезавтра скажут, что в США прошли сильные дожди, дул ветер, было плохое настроение у ряда американцев, и на этом основании введут санкции. Всё делается по этой доведённой до абсурда «логике», — сказал он в беседе с RT.

По оценке Климова, новые антироссийские санкции будут вводить ещё минимум пять раз в этом году.

История с предполагаемой химической атакой в сирийском городе Дума, как отметил сенатор, представляется «весьма циничной».

«Что такое сирийская история? Сами инсценировали химическую атаку, потом на основании собственных фейковых новостей, поданных через их же СМИ в гипертрофированном виде, сделали вывод о применении химического оружия. Решили наказать Асада за то, чего он не делал, обстреляли территорию суверенного государства и на этом основании вводят санкции против России. Только нетрезвые могут такое придумать либо люди с очень высоким уровнем цинизма. Но по поводу последнего я не удивляюсь», — заключил он.

«Все последние шаги США несут угрозу миру»

О нелогичности и необоснованности возможных санкций против России говорит и заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все последние действия США абсолютно нелогичны, идут в поддержку мирового терроризма и расшатывают международное право. Они наносят ущерб нашим двусторонним отношениям и несут угрозу всему миру», — сказал он.

По мнению Чепы, Вашингтон не выиграет от новых ограничительных мер в отношении Москвы. На это указывает опыт предыдущих действий США, которые оказались бесполезными и безрезультатными.

Депутат также добавил, что Соединённые Штаты и Великобритания преследуют собственные интересы в вопросах эскалации отношений с Россией и Сирией.

«На самом деле они решают свои внутренние вопросы. Для Трампа это защита от нападок и обвинений в том, что он избрался с помощью России, для Терезы Мэй — решение внутренних проблем, связанных с брекситом. И как идёт по накатанной эта глупость, так они и продолжают отрабатывать эти карты», — заключил парламентарий.

Расширение санкционного списка

Напомним, 6 апреля Минфин США уже расширил санкции против России. В новый список тогда вошли 24 бизнесмена и официальных лица, а также 14 компаний. Под ограничения подпали предприниматели Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, глава МВД Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, глава Роскомнадзора Александр Жаров и директор Росгвардии Виктор Золотов.

В числе 14 фирм, попавших в опубликованный Минфином США перечень, оказались компании «Рособоронэкспорт», «Российская финансовая корпорация», «РУСАЛ», «Ренова», «Базовый элемент», «Газпром бурение», «Группа ГАЗ», «Русские машины», «ЭнПиВи Инжиниринг» и EN+ Group.

Ограничительные меры были введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот закон принят летом 2017 года, в частности, для оказания давления на Россию в связи с ситуацией на Украине, поддержкой правительства Башара Асада в Сирии, а также из-за обвинений во «вмешательстве в выборы президента США в 2016 году».