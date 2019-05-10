«Наказывают сами себя»: в США рассказали о последствиях исключения Турции из программы по созданию F-35

Вашингтон может исключить Турцию из цепи поставок компонентов для американского истребителя пятого поколения F-35 из-за закупок Анкарой российских ЗРК С-400. Об этом заявила заместитель министра обороны США Эллен Лорд, отметив, что такой шаг может негативно отразиться на цене самолёта. Эксперты считают, что отказ Пентагона от произведённых в Турции компонентов для F-35 и нежелание передавать истребители подтолкнёт Анкару к сотрудничеству с другими странами, в частности с Россией, которая может предложить альтернативу — Су-57. При таком развитии ситуации Соединённым Штатам будет нанесён не только экономический, но и геополитический ущерб, полагают аналитики.

Вашингтон рассматривает возможность исключения турецких предприятий из цепи поставок компонентов для создания истребителей пятого поколения F-35. Об этом в ходе брифинга заявила заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд. По её словам, американская сторона может пойти на такой шаг в связи с закупкой Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

«Мы уже какое-то время работаем, рассматривая источники, альтернативные тем, что находятся сейчас в Турции, в рамках цепи поставок по (программе создания. — RT) F-35», — сказала она.

Отметим, что производством комплектующих для самолёта занимаются десять компаний, расположенных в Турции. Представитель Пентагона подчеркнула, что исключение Анкары может негативно повлиять на реализацию программы.

«Мы видим, что может произойти потенциальное замедление поставок в течение следующих двух лет, это может также потенциально повлиять на стоимость. Однако в настоящий момент мы считаем, что можем минимизировать эффект от обоих этих факторов», — констатировала она.

Между тем США продолжают попытки убедить своего партнёра по Североатлантическому альянсу отказаться от российских комплексов С-400 в пользу американской системы ПВО Patriot.

«Мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они включат в свою противовоздушную оборону систему, отвечающую (стандартам) НАТО», — указала Лорд.

Ранее официальные лица США неоднократно заявляли, что Турция может быть исключена из проекта по созданию истребителей пятого поколения, а также подпасть под санкции в рамках американского закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Согласно документу, Вашингтон может вводить ограничительные меры против стран, участвующих в сделках с компаниями из Ирана, России и КНДР, находящимися под рестрикциями США.

Однако в Турции неоднократно подчёркивали, что вопрос с закупками российских ЗРК закрыт, поскольку речь идёт об укреплении национальной безопасности.

«Так как мы не смогли приобрести крайне необходимую нам систему у своих союзников, мы приняли решение купить её у России, потому что от неё поступило самое лучшее предложение. В ответ на сомнения США по данному вопросу мы озвучили конструктивные предложения. США следует принять их. Таким образом, мы сможем разрешить этот вопрос как союзники», — заявил 9 мая министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

Наряду с этим глава государства Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что попытки давления на Анкару бесперспективны.

«Мы уверены в себе, поэтому нас не остановят никакие санкции и связанные с ними угрозы, никакие дополнительные пошлины, никакие явные и скрытые эмбарго», — пояснил он.

«Американцы просто потеряют рынок сбыта»

Как считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, Соединённые Штаты навредят себе как в экономическом, так и в геополитическом плане, если исключат Турцию из программы по созданию F-35.

«Заявление замминистра обороны США — это попытка сделать хорошую мину при плохой игре. Если убрать F-35, то не просто убирается взаимосвязь с Турцией, но во многом наносится ущерб безопасности, которую она должна будет компенсировать за счёт других средств. В данном случае за счёт возможной закупки самолётов Су-57. К тому же качество и эффективность F-35 вызывают сомнения — это очень дорогой самолёт, но он не стоит тех денег», — сказал эксперт.

«При этом США пытаются шантажировать и потребовать от турок уступок. Вообще, это позиция Трампа: он пересматривает все договорённости — международные и по военно-техническому сотрудничеству — в более выгодном для американцев ключе. Он ломает компромиссы», — заключил собеседник RT.

По мнению эксперта Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, исключение Турции из программы по созданию F-35 вполне вероятно, но Анкара найдёт выход из сложившейся ситуации.

«Очевидно, что Турция всячески демонстрирует автономность, высокий суверенитет, а значит, и ценность для альянса. Турция поднимает ставки. Если американцы не будут продавать F-35, это не пощёчина Турции — она найдёт другие аналоги, возможно, и российские. Американцы просто потеряют рынок сбыта, останутся не у дел. Примитивная позиция: они хотят наказать Турцию, но наказывают себя», — заявил специалист в беседе с RT.