Наказывая Польшу, Евросоюз бросает вызов США

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Комитет Европарламента запустил 29 января санкционную процедуру в отношении Польши

Комитет Европарламента по гражданским свободам в минувший понедельник проголосовал за начало запуска санкционной процедуры в отношении Польши. Соответствующую резолюцию поддержали 33 члена комитета Европейского парламента по гражданским свободам. Против выступили 9 человек.

Судебная реформа как повод для конфликта Польши и ЕС

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Таким образом, в Европарламенте поддержали решение Европейской комиссии от 20 декабря 2017 года, которая рекомендовала Варшаве в течение трех месяцев исправить ситуацию, сложившуюся в связи с проводимой польскими властями судебной реформой. В Брюсселе расценили таковую как "серьезный риск нарушения права" и пообещали применить статью 7 Договора об ЕС, которая предусматривает введение санкционных мер в отношении страны-подписанта, посягнувшей на европейские ценности.

Судебная реформа была инициирована пришедшей к власти в 2015 году польской партией "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. В соответствии с принятыми к реализации мерами, в стране расширяется контроль министерства юстиции над судами, а члены Верховного суда и Национального судейского совета назначаются депутатами Сейма. По мнению противников польской судебной реформы, она уничтожит независимость судов, которые станут подконтрольны законодательной власти, и поставит крест на польской демократии. К соответствующему выводу пришла и Венецианская комиссия.

Маленькая победа партии Качиньского

Отметим, что принятие польским Сеймом и Сенатом законопроектов о Национальном судейском совете, Верховном суде и судах общей юрисдикции 18 июля 2017 года привело к политическому кризису в стране. В Варшаве и других крупных городах состоялись многотысячные антиправительственные акции, организованные представителями оппозиционной "Гражданской платформы" и "Комитета защиты демократии". Их участники обвиняли правящую партию и лично Ярослава Качиньского в попытках узурпации власти и посягательстве на польскую демократию. Дошло до того, что 24 июля президент страны Анджей Дуда пообещал наложить вето на два законопроекта о Национальном судейском совете и Верховном суде. Это вызвало острую критику в адрес президента со стороны его же партии и лично Качиньского. Однако усилившееся давление на Варшаву со стороны ЕС сыграло на руку сторонникам судебной реформы.

Если говорить о Польше, то в ответных мерах заинтересована прежде всего правящая партия, потому что тема исторических спекуляций, тема Польши как осажденной крепости, окруженной врагами - в первую очередь Россией и Германией, является коньком для партии "Право и справедливость". Именно эта угроза позволяет им наращивать рейтинги прежде всего в селах и небольших городах неблагополучной восточной части Польши и обеспечивать свое пребывание у власти. Кроме того, это хороший способ отвлечь народ от существующих экономических проблем",

- прокомментировал ситуацию в беседе с Царьградом старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

В конечном итоге, Дуда и Качиньский пришли к консенсусу, а от части польских депутатов, поддержавших позицию и угрозы Евросоюза в адрес Варшавы, открестились даже в их партии "Гражданская платформа". Число же участников состоявшихся в декабре 2017 года политических манифестаций против судебной реформы было в десять и более раз меньше, чем в ходе аналогичных летних акций протеста.

Заседание польского Сейма. Фото www.globalookpress.com

Дональда Туска записали в "агенты Кремля"

8 декабря 2017 года польский Сейм повторно принял законы о судебной реформе с поправками, согласованными Дудой и Качиньским. Однако Евросоюз это вновь не устроило.

Сегодня конституционность судопроизводства в Польше не может быть гарантирована. 40% судей Верховного суда будут вынуждены уйти в отставку из-за закона, принятого польским парламентом на прошлой неделе. А новые судьи будут назначены президентом по рекомендации Национального совета судопроизводства, в котором доминируют представители правящей партии",

- заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерман.

Абсурд со стороны еврочиновников дошёл до того, что антироссийски настроенную партию "Право и справедливость" стали обвинять... в сговоре с Россией. И озвучил это не кто иной, как бывший премьер-министр Польши, а ныне председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Тревога! Острый спор с Украиной, изоляция в Европейском Союзе, отход от верховенства права и независимости судов, нападки на негосударственный сектор и свободные медиа – стратегия "Право и справедливость" или план Кремля?", - написал Туск в своем Twitter.

Похоже, что обвинения в связях с Кремлем в адрес Качиньского сотоварищи - это один из последних доводов Евросоюза, которому в открытую фрондирует Польша и ряд других европейских стран.

Польский фактор в противостоянии США и ЕС

Вот только Москва на сегодняшний день не обладает никакими политическими рычагами, которые позволили бы ей, вбить клин в "единую Европу". Зато такими рычагами обладают Соединённые Штаты Америки, которые в последнее время всерьез озабочены усилением самостоятельности ЕС, где ведущую роль играют Германия и Франция. Кризис в отношениях между США и Евросоюзом подогревается расхождениями по торгово-экономическим вопросам, проблеме сохранения антироссийских санкций и строительства газопровода "Северный поток-2", по иранской ядерной программе, по статусу Иерусалима и другим вопросам. Так, буквально накануне Дональд Трамп выступил с критикой в адрес Брюсселя, обвинив его в "нечестном" отношении и создании сложностей для американских товаров на европейских рынках. Президент США пообещал Евросоюзу серьезные проблемы и ограничение экспорта товаров из ЕС. В Брюсселе тут же пообещали отреагировать соответствующим образом, если это произойдет.

В Евросоюзе существует группа "молодых" восточноевропейских стран, которые стремятся занять более серьезное положение в общеевропейской структуре. Это так называемая "Вышеградская четверка", в которую входят Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. Именно эти страны отстаивают максимальную самостоятельность от Брюсселя при решении многих внутренних вопросов, касающихся в том числе так называемых "европейских ценностей". И в этом отношении они пользуются негласной поддержкой США, в особенности новой администрации Дональда Трампа, рассчитывающей таким образом ослабить позиции Берлина и Парижа внутри ЕС и сохранить полной контроль над этой атлантистской структурой, созданной в рамках американского проекта глобализации.

Таким образом, конфликт между ориентирующейся в большей степени непосредственно на Вашингтон, нежели на Брюссель, Польшей и еврочиновниками в значительной степени подогревается не без участия США. И в случае его дальнейшего обострения, введения санкций в отношении Варшавы, лишения её голоса в Совете ЕС, можно будет вести речь о серьезном вызове США и лично Дональду Трампу со стороны Евросоюза.

Павленко Дмитрий