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Наказывать санкциями за нарушение прав граждан России начнут всех иностранцев
02 июня 2021, 20:35 • 142 • Политика
Кабинет министров внёс в Госдуму законопроект, где предлагается наказывать санкциями за нарушение прав граждан России всех иностранцев, а также лиц без гражданства. На данный момент под рестрикции попадают только граждане США.
В электронной базе Госдумы опубликован текст инициативы. В документе предлагается внести изменения в Закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации". Сейчас в этом законе разрешено введений санкций только против граждан Соединённых Штатов, которые нарушили права человека или совершили преступления в отношении русских.
За подобное, в том числе необоснованное юридическое преследование граждан России, ущемление их законных интересов и прав, предлагается наказывать не только американцев. На гражданство смотреть перестанут вовсе. Более того, санкции могут быть применены и к лицам без гражданства.
На данный момент санкции против граждан США предусматривают запрет их въезда на территорию России, инвестиционных сделок и сделок с недвижимостью, арест счетов на территории России и ряд других мер.
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