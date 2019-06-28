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Наказуемо в самой жёсткой и суровой форме: Кадыров призвал нещадно карать предателей

28 июня 2019, 14:09  •  54 • Политика
Рамзан Кадыров согласился с Владимиром Путиным, назвавшим предательство самым большим преступлением. По мнению главы Чечни, предательство должно нещадно караться - в самой жёсткой и суровой форме. Кадыров объяснил, какие именно поступки, по его мнению, должны быть наказуемыми.
Президент России в интервью изданию Financial Times назвал предательство самым большим преступлением. Владимир Путин пояснил, что это "самое мерзкое преступление, которое можно себе представить", и высказался за то, чтобы предатели были наказаны.
Рамзан Кадыров согласился с этим мнением, подчеркнув, что "любое предательство является низким и мерзким поступком, которому не существует оправдания". В самой жёсткой и суровой форме, какая только предусмотрена законом, по его мнению, должно караться предательство своего Отечества.
Фото: телеграм/Рамзан Кадыров
"Нередко предательство наносит колоссальный ущерб экономической, военной мощи страны, политической и общественной стабильности. Практически всегда на такие преступления изменники идут ради какой-то личной материальной выгоды, становящейся личным позором и проклятием", - пояснил чеченский лидер в своём телеграм-канале.
Сегодня, пишет Кадыров, мы видим, как отдельные лица льют воду на мельницу врагов России и, например, передают им информацию, полученную на госслужбе. Подобные проступки, настаивает глава Чечни, должны быть строго наказаны. К предательству России он отнёс и создание в стране "некоего подобия пятой колонны".
"Время войн с использованием конниц осталось далеко позади. Сегодня появились информационные, идеологические, психологические, санкционные войны, призванные воздействовать на сознание миллионов граждан, подорвать экономику, политическую и общественную стабильность, ослабить государства, превратить их в послушных сателлитов. Мерзкими предателями являются и те, кто становится советниками и союзниками тех, кто ведёт против нас эти войны! Россия была, есть и будет Великой державой, которая никогда и никому не позволит диктовать свою волю!" - подчеркнул Кадыров.

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