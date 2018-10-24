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«Накажем по всей строгости закона»: Белый дом назвал трусами тех, кто послал бомбы Обаме и Клинтон
24 октября 2018, 21:54 • 63 • В мире
В Белом доме пообещали найти тех, кто рассылал бомбы экс-президентам США, и наказать их максимально строго.
Белый дом обещал отреагировать на новости о посылке взрывных устройств экс-президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон максимально жестко. Лиц, ответственных за такие акты, администрация Белого дома пообещала найти и наказать по всей строгости закона.
Соответствующее заявление выпущено от имени пресс-секретаря президента Дональда Трампа Сары Сандерс.
Напомним, что сегодня стало известно о взрывных устройствах, постланных в офис экс-президента Барака Обамы, в дом Хиллари Клинтон и Билла Клинтона, миллиардера Джорджа Сороса, а возможно, и еще некоторых лиц.
«Мы осуждаем попытку осуществления насильственной атаки против президента Обамы, бывшего президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других общественных лиц. Эти акты запугивания мерзкие, все, кто в них повинен, будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Секретная Служба США и другие правоохранительные органы ведут расследование и предпримут все необходимые меры, чтобы защитить всех, кому угрожают эти трусы», - отмечается в документе.
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