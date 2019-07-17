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Наказать Турцию и насолить России: США могут "показательно" предложить Украине свои F-35

17 июля 2019, 03:24  •  19 • В мире
Если Вашингтон "выбросит" Турцию из совместной программы по ударному истребителю-невидимке F-35, то США получат возможность продать эти самолеты каким-нибудь другим союзникам. А уж если американцы захотят "хорошенько разозлить" Россию, то покупателем может стать даже Украина.
Как пишет издание Defense One, над вопросом покупки истребителей пятого поколения уже раздумывают Канада, Финляндия, Швейцария или Испания. Также потенциальными клиентами могут стать Польша или страны Прибалтики.
Предложение Вашингтона заинтересует эти страны, ведь вместе с F-35 покупателю предлагаются и совместное производство истребителей, и даже технологические ноу-хау.
"Если кто-то действительно хочет разозлить [президента России Владимира] Путина — возможно, довольно опасным способом, тогда, конечно, всегда есть Украина", - говорится в материале.
Американские чиновники давно угрожают выбросить Турцию из программы по истребителям F-35, если она продолжит сделку по закупке российской системы ПВО С-400. В пятницу турецкие официальные лица объявили, что они начали принимать поставку частей С-400.
Ранее президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме сообщил, что не позволит купить Турции истребители-бомбардировщики F-35 из-за решения Анкары приобрести у России зенитные ракетные комплексы С-400.
На фоне начала поставок в Турцию российских комплексов С-400 в Вашингтоне разрабатывают пакет ограничительных мер против Анкары в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций".
Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус. По ее словам, над вариантами "ответа" Турции в настоящее время работают президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео.

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