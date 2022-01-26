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Наказать Россию, чтобы... наказать. Блумберг обещает Москве новые санкции
26 января 2022, 11:35 • 222 • Политика
Евросоюз может ограничить экспорт и импорт в качестве санкций против России. Правда, новые санкции Москве обещает Блумберг. С привычной мотивацией: нужно наказать Россию, просто чтобы наказать.
Некие неназванные европейские чиновники в беседе с агентством Блумберг заявили, что Евросоюз прорабатывает возможность введения санкций в отношении России, если наша страна ограничит поставка газа. А если быть совсем точными, ограничения могут быть введены, если случатся "кибератаки, кампания по дезинформации, ограничение поставок газа".
Среди санкций называются ограничение на конвертируемые валюты. Помимо всего прочего, могут быть приняты решения по мерам, связанным с экспортным контролем и закрытием доступа России к SWIFT. Также рассматривается возможность запретов в сфере импорта и экспорта.
- говорится в сообщении.
Стоит напомнить, что отказ России от газовых поставок - это страшилка, придуманная на волне панических публикаций о якобы готовящейся русской атаке на Украину. Власти России на разных уровнях напоминали, что свои обязательства по газовым контрактам мы выполняем и даже перевыполняем. К слову, и в отношениях с Украиной мы берём на себя все газовые обязательства. Несмотря на странное поведение наших так называемых партнёров.
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