В Бангладеш местные активисты потребовали наказать шестерых украинских туристов, которые подозреваются в краже денег с местных банковских карт. Подозреваемые были задержаны в июне. Украинские дипломаты ведут переговоры с местными властями.

Однако представители политических сил устроили митинг у здания Национального музея в районе Шахбаг. Они выразили солидарность с народом Донбасса, а также потребовали осуществить судебное преследование лиц, причастных к "военной агрессии" на юго-востоке Незалежной.

Месяцем ранее сообщалось, что силовики Бангладеш задержали шестерых украинских спортсменов по обвинению в ограблении банкоматов и мошенничестве с банковскими картами, передаёт издание Dailyasianage.

Администрация Зеленского пообещала выслать им на помощь консульский десант из Индии, чтобы способствовать их возвращению на родину. Народ Бангладеш против.