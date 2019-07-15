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Наказать по всей строгости закона: Бангладеш восстал против шестерых украинских спортсменов
15 июля 2019, 18:54 • 22 • В мире
В Бангладеш местные активисты потребовали не выдавать Киеву задержанных по подозрению в мошенничестве украинцев.
В Бангладеш местные активисты потребовали наказать шестерых украинских туристов, которые подозреваются в краже денег с местных банковских карт. Подозреваемые были задержаны в июне. Украинские дипломаты ведут переговоры с местными властями.
Однако представители политических сил устроили митинг у здания Национального музея в районе Шахбаг. Они выразили солидарность с народом Донбасса, а также потребовали осуществить судебное преследование лиц, причастных к "военной агрессии" на юго-востоке Незалежной.
Месяцем ранее сообщалось, что силовики Бангладеш задержали шестерых украинских спортсменов по обвинению в ограблении банкоматов и мошенничестве с банковскими картами, передаёт издание Dailyasianage.
Администрация Зеленского пообещала выслать им на помощь консульский десант из Индии, чтобы способствовать их возвращению на родину. Народ Бангладеш против.
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