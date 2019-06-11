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Наказание за "пьяные" ДТП увеличат вдвое: Совет Федерации одобрил изменения в Уголовный кодекс
11 июня 2019, 15:54 • 62 • Политика
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП. Тюремный срок для водителей, совершивших аварию в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, увеличат почти в два раза.
В России ужесточат наказание за ДТП, совершённые по вине пьяных водителей. Тюремные сроки за данный вид преступлений предлагается увеличить почти вдвое. Соответствующий законопроект подержали в Совете Федерации.
Наказание за ДТП, которое привело к причинению тяжкого вреда здоровью, будет составлять от 3 до 7 лет тюрьмы. Сейчас максимальный срок за данное преступление составляет 4 года.
Если же ДТП привело к гибели человека, то срок тюремного заключения может составить от 5 до 12 лет лишения свободы. В настоящее время наказание предполагает от 2 до 7 лет тюрьмы.
Тех же, кто устроил аварию, в которой погибших 2 и более, ожидает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет. Согласно нынешней норме водителя-убийцу могут посадить на срок от 4 до 9 лет.
Помимо этого, в законопроекте предусмотрено ужесточение наказаний за совершение в пьяном виде аналогичных преступлений на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте, а также метрополитене.
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