Наказание за "неправильные действия властей": Вашингтон снова расширил антикубинские санкции

Об этом объявил американский министр финансов Стивен Мнучин, по словам которого, власти США приняли "стратегическое решение" в отношении "кубинского режима".

"Куба продолжает играть дестабилизирующую роль в Западном полушарии, предоставляя коммунизму площадку в регионе и поддерживая противников США в таких странах, как Венесуэла и Никарагуа", - цитирует заявление министра "РИА Новости".

Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин. В частности, с 5 июня американским гражданам запретили отправляться в групповые поездки на Остров Свободы в рамках образовательных обменов.

Кроме того, запрещен экспорт на Кубу частных и корпоративных самолетов, автомобилей и пассажирских морских судов. Все перечисленное теперь будет исключено из списка товаров, на которые выдавали лицензии на экспорт. Конечно, за документами можно обращаться к властям США, однако обойти действие презумпции отказа будет практически невозможно.