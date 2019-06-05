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Наказание за "неправильные действия властей": Вашингтон снова расширил антикубинские санкции
05 июня 2019, 07:09 • 58 • В мире
Минфин США заявил о том, что Вашингтон решил отказаться от курса на смягчение санкций в отношении Кубы, расширив список ограничений из-за "неправильных действий кубинских властей".
Об этом объявил американский министр финансов Стивен Мнучин, по словам которого, власти США приняли "стратегическое решение" в отношении "кубинского режима".
Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин. В частности, с 5 июня американским гражданам запретили отправляться в групповые поездки на Остров Свободы в рамках образовательных обменов.
Кроме того, запрещен экспорт на Кубу частных и корпоративных самолетов, автомобилей и пассажирских морских судов. Все перечисленное теперь будет исключено из списка товаров, на которые выдавали лицензии на экспорт. Конечно, за документами можно обращаться к властям США, однако обойти действие презумпции отказа будет практически невозможно.
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