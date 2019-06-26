Наказание за безбожие: в РПЦ рассказали о Великой Отечественной

Великая отечественная война была наказанием СССР за безбожие – рассказал митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в ходе памятных мероприятий, посвященных началу ВОВ.

«Есть очень показательный для всех нас урок – в первые месяцы войны практически более 60% Красной армии, то есть, молодых бойцов, которые были рождены уже в безбожное время, большинство из них не были крещенными, были убиты. Это была жертва несоизмеримая. Это была жертва, которая была принесена за безбожие», — пояснил священник.

Председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов) назвал высказывание Иоанна не совсем корректным, передает РИА «Новости».

«Понятно, что это не совсем так. Если бы мы оперировали четкими статистическими данными, тогда можно было бы о чем-то говорить … Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной», — пояснил священник.

Он добавил, что не следует «делить и рассматривать под лупой, кто крещен, и кто из крещеных был какого настроения в момент его гибели».

«Но понятна мысль владыки Иоанна, имевшего в виду то, что христианство понимает, что случайных событий не бывает. И если Господь попускает какие-то бедствия, то у них есть определенная причина – нашего отхода от Бога, прегрешений», — подчеркнул представитель РПЦ.

В середине 90-х годов – когда Иоанн только пришел служить в Белгородскую область, он рассказывал, что коммунистическое наследство еще себя не изжило.

«Когда меня сюда назначили, здесь был край непуганых коммунистических оленей, столица «красного пояса».

На человека в рясе тут смотрели как на врага народа. Особенно свирепствовал Николай Иванович Пономарев, очень уважаемый человек, ветеран войны, артиллерист. Кто бы мог подумать, что именно с него и начнется воцерковление региона!» — рассказывал тогда священник.

В апреле 2004 года Иоанн поднялся в воздух и с высоты окропил легендарные прохоровские поля, на которых проходили сражения в годы Великой Отечественной войны. В декабре того же года священник возглавил комиссию по духовной безопасности при полномочном представителе президента РФ по Центральному федеральному округу.

В мае нынешнего года глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.

Представитель РПЦ напомнил, что глава СССР незадолго до начала Великой Отечественной войны игнорировал донесения разведки о готовящемся нападении гитлеровской Германии. Советская армия в итоге оказалась совершенно неподготовленной к боям, в итоге миллионы советских граждан погибли именно из-за недоверия Сталина, указывал Иларион.

Новости СМИ2

При этом многие солдаты и военачальники были расстреляны. Иларион подчеркнул, что победа в этой войне является заслугой всего народа, однако приписывается Сталину из-за культа личности, который пытаются возродить в настоящее время.

Священник также подчеркнул, что руководитель СССР несет ответственность за репрессии 1930-х годов, и напомнил, что церковь уже выразила отношение к этому историческому периоду канонизацией новомученников, передает ФАН.

В подтверждение своих слов

Иларион призвал всех, кто восхищается Сталиным, посетить Бутовский полигон под Москвой — крупнейшее в регионе место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий

середины ХХ столетия. Там, отметил священнослужитель, можно своими глазами увидеть, к каким последствиям привела политика руководителя СССР.

В сентябре прошлого года сообщалось, что сумма пожертвований на строительство Главного храма Вооруженных сил РФ превысила миллиард рублей, передает НСН.

Храм планируется возвести через два года к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея министра обороны, Героя России Сергея Шойгу получила благословение главы РПЦ, патриарха Кирилла. Возведение храма будет осуществляться на добровольные пожертвования.

Федеральное государственное автономное учреждение «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» расположено рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области.