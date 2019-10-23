Наказан Путиным - задержан в США: Русские дипломаты ждут реакции Госдепа на инцидент с Билаловым в Майами

Посольство России в США в ожидании реакции Госдепа касаемо задержания в Майами российского гражданина - бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Заявление распространила пресс-служба русской дипмиссии.

"Извещений о произошедшем от местных властей не получали, - говорят дипломаты. - В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции".

Ранее журналисты The Miami Herald говорили, что задержание провели накануне утром. Билалов находился в своем доме - в Санни Айлс Бич, штат Флорида. К нему пришли представители Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США. В ведомстве на запросы российских СМИ пока не отвечали. В то же время The Hill вслед за коллегами отмечает, что причины задержания до сих пор неясны.