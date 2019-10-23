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Наказан Путиным - задержан в США: Русские дипломаты ждут реакции Госдепа на инцидент с Билаловым в Майами

23 октября 2019, 14:09  •  110 • Политика
Посольство России в США ждет реакции от Госдепартамента касательно задержания Ахмеда Билалова. В период олимпийской стройки в Сочи он подвергся критике Путина за перерасход средств. После оставил должность в ОКР. В России против Билалова возбуждали уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. После он переехал в США.
Посольство России в США в ожидании реакции Госдепа касаемо задержания в Майами российского гражданина - бывшего главы компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмеда Билалова. Заявление распространила пресс-служба русской дипмиссии.
"Извещений о произошедшем от местных властей не получали, - говорят дипломаты. - В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции".
Ранее журналисты The Miami Herald говорили, что задержание провели накануне утром. Билалов находился в своем доме - в Санни Айлс Бич, штат Флорида. К нему пришли представители Службы иммиграционного и таможенного контроля при Министерстве внутренней безопасности США. В ведомстве на запросы российских СМИ пока не отвечали. В то же время The Hill вслед за коллегами отмечает, что причины задержания до сих пор неясны.
Добавим, ранее Билалов работал и в должности вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР). А "Курорты Северного Кавказа" были заняты в строительстве "Русских горок" для Олимпиады в Сочи. Строительство велось с перерасходом средств, после чего Билалов подвергался критике президента России Владимира Путина. Посты в ОКР он оставил, а стройку передали Сбербанку. В России в отношении Билалова возбудили уголовное дело. Он подозревался в злоупотреблении полномочиями.

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