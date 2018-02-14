Наказали рублем: Дума отказалась платить ПАСЕ

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Российский парламент перешел в наступление. Совет Государственный думы не утвердил перечисление взноса России на финансирование Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2018 году

Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников:

Совет Думы принял решение об уплате взносов за 2018 год в бюджет международных организаций. Это Межпарламентская ассамблея православия, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества, Межпарламентский союз, Международная федерация библиотечных обществ и ассоциаций и Секретариат Парламентской конференции Балтийского моря. Как вы заметили, нет Парламентской ассамблеи Совета Европы. На этом хотел бы акцентировать ваше внимание".

Напомним, что весной 2014 года Парламентская ассамблея Совета Европы лишила делегацию РФ целого ряда основных прав, в том числе права голоса, мотивировав это неприятием позиции Москвы по событиям в Донбассе и воссоединению Крыма с Россией. Политически мотивированное решение было принято под давлением Вашингтона и укладывалось в общую канву антироссийской риторики, предшествовавшей введению взаимных санкций. В знак протеста делегация приостановила свое участие в работе ПАСЕ, так как без права голоса пребывание там теряло всякий смысл.

Тогда же официальная Москва заявила, что регламент ассамблеи не защищает права национальных делегаций. Это приводит к тому, что формально у ПАСЕ есть возможность принимать решения, ущемляющие права и интересы делегаций – например, лишать голоса, права участия в руководящих органах и мониторинговых миссиях, что и произошло с российской делегацией.

Важно понимать, что конфликт начался после резких заявлений руководящих органов ассамблеи. Россия настроена на диалог, однако на паритетных условиях. Об этом не раз заявлял глава МИД Сергей Лавров. После встречи с коллегой из Дании, которая председательствует в уставном органе Совета Европы, Лавров отметил, что нынешняя ситуация не идет на пользу ни одной из сторон:

"Мы считаем, что сбалансированная линия датского председательства призвана содействовать преодолению сложившейся кризисной ситуации в ПАСЕ. Эта ситуация негативно сказывается на деятельности всей организации, всего Совета Европы, и не способствует поддержанию доверия на нашем общем континенте".

По большому счету, главная прикладная задача ПАСЕ заключается в налаживании диалога между ЕС и Россией. Без Москвы члены ассамблеи могут взаимодействовать и в рамках Европарламента, а ПАСЕ – это та площадка, где европейские парламентарии могут услышать доводы российских коллег. Если, конечно, хотят слышать. При этом важно отметить, что все-такие определенная польза от организации есть. Так, в марте 2017 года группа российских депутатов пригласила делегацию из ПАСЕ в Сирию с тем, чтобы те своими глазами могли увидеть детали конфликта и сформировать собственное мнение.





Наши депутаты в Сирии: Показать ПАСЕ правду

Политические мотивированные решения такого рода заставляют руководство стран и экспертное сообщество задуматься о целесообразности использования международных организаций как платформы для отстаивания национальных интересов. В частности, об этом заявил президент России Владимир Путин на открытии ассамблеи Межпарламентского союза осенью 2017 года:

"Во всем мире парламенты как выразители воли народов играют знаковую, значительную, порой ведущую роль в выработке национальных моделей развития и, конечно, в поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы, которые являются общими для всех нас. Отношу к ним эрозию системы международного права, да и саму культуру межгосударственного диалога. К сожалению, это так, к сожалению, это практика сегодняшнего дня".

А это значит, что мировые лидеры вынуждены принимать решения, исходя из новых реалий, в которых международное право – уже больше не право, а попытка загнать весь мир под контроль одного полюса силы. По большому счету, система международных отношений, установившаяся после Второй мировой войны, показывает свою полную недееспособность, причем под удар попадает репутация не только региональных структур вроде ПАСЕ, но и ООН, что все чаще заставляет сильных мира сего задаваться вопросом: а нужно ли оно вообще?

Афанасьев Андрей