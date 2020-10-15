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Наказала рублём? Россия не будет финансировать Киргизию, пока та не преодолеет кризис

15 октября 2020, 11:55  •  101 • Политика
Российские власти не будут оказывать Киргизии финансовую поддержку, пока страна не преодолеет политический кризис. Москва наказала Бишкек рублём?
Россия не станет предоставлять средства среднеазиатской республике, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется. Об этом в среду заявил источник РБК в Министерстве финансов РФ.
Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизии, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации и восстановления функционирования органов власти, - отметил он.
Напомним, что ситуация в Киргизии обострилась после парламентских выборов, на которых большинство мест досталось партиям выходцев с юга. Отметим, что президент республики Сооронбай Жээнбеков также является южанином, а его брат возглавляет одну из победивших партий.
После этого недовольные итогом голосования граждане массово вышли на улицы и захватили Белый дом, в котором находится парламент и администрация президента. Премьер-министр страны и спикер парламента подали в отставку. Правительство возглавил оппозиционер Садыр Жапаров. В Бишкеке тем временем объявили режим ЧП из-за массовых беспорядков. Он позволяет властям ограничивать связь и устанавливать комендантский час.

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