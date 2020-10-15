Наказала рублём? Россия не будет финансировать Киргизию, пока та не преодолеет кризис

Россия не станет предоставлять средства среднеазиатской республике, пока политическая ситуация в стране не стабилизируется. Об этом в среду заявил источник РБК в Министерстве финансов РФ.

Учитывая складывающуюся обстановку в Киргизии, приостановлено оказание финансовой помощи до момента стабилизации политической ситуации и восстановления функционирования органов власти, - отметил он.

Напомним, что ситуация в Киргизии обострилась после парламентских выборов, на которых большинство мест досталось партиям выходцев с юга. Отметим, что президент республики Сооронбай Жээнбеков также является южанином, а его брат возглавляет одну из победивших партий.

После этого недовольные итогом голосования граждане массово вышли на улицы и захватили Белый дом, в котором находится парламент и администрация президента. Премьер-министр страны и спикер парламента подали в отставку. Правительство возглавил оппозиционер Садыр Жапаров. В Бишкеке тем временем объявили режим ЧП из-за массовых беспорядков. Он позволяет властям ограничивать связь и устанавливать комендантский час.