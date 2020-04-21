Наказ детям-смертникам: «Не умрете от COVID, так взорветесь»

У России и Анкары в Идлибе не все гладко. Кое-где асадиты постреливают, кое-где бомбят. Не от злости великой, а только ради того, чтобы сепаратистам напомнить о заключенном шестого марта перемирии. К сожалению, идлибские боевики иногда забывает о необходимости быть мирными во время пандемии, вот и выходит, что боевые действия все же случаются. Похоже, северо-запад арабской республики еще долго будет кровоточить, если в Кремле и Турции решать поддерживать такие способы реализации своих геополитических проектов. К сожалению, отчасти по этой причине на севере Алеппо и восточнее продолжается твориться хаос. Помимо Дамаска и сепаратистов у нас тут есть еще один конфликт, причем исторически он почти не связан с самой гражданской войной. Речь о турецко-курдском противостоянии. И так уж вышло, что оно тоже преобразовалось в некое подобие гибридной войны со всеми отсюда вытекающими.

На днях появилась информация об орудующих на контролируемых курдами территориях смертниках. И все бы ничего — давняя история, ибо, как известно, у многих восточных радикалов как-то принято воевать при помощи самоубийц. Только вот в данном случае речь идет о детях. Даже не о подростках, а именно о детях.

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В ближневосточных СМИ появилась новость о задержании тринадцатилетнего подростка близ одной из северосирийских деревень Калта. Ребенок был ранен взрывом, вследствие чего его пришлось оперативно доставить в медучреждение. Странным оказалось то, что взрывное устройство было обнаружено и у самого этого мальчика. Как выяснилось в ходе коротко расследования, раненый был членом группы детей-смертников, отправленных из Идлиба с целью совершить теракт у позиций вооруженных сил местных курдов. Впрочем, есть версия, что эти ребята прибыли из Африна. Выводы местных правоохранителей таковы. Протурецкие боевики снарядили двух детей бомбами и приказали им взорвать себя в деревне Калта, где высока концентрация курдских солдат. Но по какой-то причине один из смертников осуществил взрыв раньше времени, второй же оказался ранен, но его устройств не сдетонировало. Самое страшное — возраст этих двух особ. В отчете указывается, что никто из них не достиг даже пятнадцати лет.

Учитывая, что теракт произошел на курдской территории, сразу же поползли слухи о чуть ли непосредственной причастности турецкой стороны. Все же Анкара более всех заинтересована в дестабилизации курдских формирований в Сирии, и зачастую в средствах Эрдоган не особо разборчив. При этом предполагается, что в протурецких анклавах САР существует целая программа по подготовке детей-смертников. В качестве аргумента приводятся некоторые аналогичные случаи из прошлого. Да, в Сирии детишки, вместо игрушек выбирающие пояса смертников, иногда встречаются.

Что ж, либо в этом есть доля правды, либо курдская сторона просто-напросто использует любые предлоги, чтобы очернить своего противника. Так сказать, очередной способ ведения гибридной войны.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что такое варварство, к сожалению, вполне может применяться идлибскими террористами, но прямые связи с Турцией тут маловероятны, ибо в случае разоблачения Анкаре будет крайне сложно отмыться.

— Да, это вероятно. Для многих любой способ ведения войны кажется разрешенным. Тут никакой гуманизм и мораль вообще неприменимы. Понять психологию этих людей сможет разве что психиатр. Но в данном случае они не сидят в спецучреждениях, а контролируют половину целой провинции суверенного государства, следовательно, вольны делать очень многое. По поводу же детей — их психика такова, что их очень просто убедить сделать то или иное действие. Они до конца не отдают себе отчет в том, что происходит. Они могут воспринимать все это как игру, и поступать соответствующе. Это не первый случай — неоднократно дети использовались незаконными формированиями для осуществления каких-то целей.

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«СП»: — Связано ли это как-то с Турцией?

— Вряд ли Эрдоган стал настолько безумен, чтобы быть хоть как-то вовлеченным в это. Если это всплывет, а для разоблачения, как мы знаем, много не надо, то отмазаться потом будет крайне непросто. Это повлияет на репутацию самым худшим образом и отразится на степени влияния как в сирийских территориях, так и внутри Турции. Как мы видим, после успешных переговоров российской и турецкой стороны, Анкара старается приложить усилия для нормализации обстановки и выполнения условий соглашения по Идлибу. Происходит регулярное совместное патрулирование, стороны постоянно мониторят ситуацию и совещаются. Какие-то подобные авантюры могут серьезно навредить процессу, и, очевидно, в Анкаре все понимают, как понимают и возможные вытекающие последствия недобросовестного отношения. Так что, это, скорее всего, инициатива террористов, ни с кем несогласованная.

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