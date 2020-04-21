Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / Война

Наказ детям-смертникам: «Не умрете от COVID, так взорветесь»

21 апреля 2020, 18:10  •  52 • Война
У России и Анкары в Идлибе не все гладко. Кое-где асадиты постреливают, кое-где бомбят. Не от злости великой, а только ради того, чтобы сепаратистам напомнить о заключенном шестого марта перемирии. К сожалению, идлибские боевики иногда забывает о необходимости быть мирными во время пандемии, вот и выходит, что боевые действия все же случаются. Похоже, северо-запад арабской республики еще долго будет кровоточить, если в Кремле и Турции решать поддерживать такие способы реализации своих геополитических проектов. К сожалению, отчасти по этой причине на севере Алеппо и восточнее продолжается твориться хаос. Помимо Дамаска и сепаратистов у нас тут есть еще один конфликт, причем исторически он почти не связан с самой гражданской войной. Речь о турецко-курдском противостоянии. И так уж вышло, что оно тоже преобразовалось в некое подобие гибридной войны со всеми отсюда вытекающими.
На днях появилась информация об орудующих на контролируемых курдами территориях смертниках. И все бы ничего — давняя история, ибо, как известно, у многих восточных радикалов как-то принято воевать при помощи самоубийц. Только вот в данном случае речь идет о детях. Даже не о подростках, а именно о детях.
Читайте также
Коронавирус в Крыму: «Придет армия и поведет под конвоем в больницы» На полуострове зафиксирован резкий рост нарушений карантина и заболевших
В ближневосточных СМИ появилась новость о задержании тринадцатилетнего подростка близ одной из северосирийских деревень Калта. Ребенок был ранен взрывом, вследствие чего его пришлось оперативно доставить в медучреждение. Странным оказалось то, что взрывное устройство было обнаружено и у самого этого мальчика. Как выяснилось в ходе коротко расследования, раненый был членом группы детей-смертников, отправленных из Идлиба с целью совершить теракт у позиций вооруженных сил местных курдов. Впрочем, есть версия, что эти ребята прибыли из Африна. Выводы местных правоохранителей таковы. Протурецкие боевики снарядили двух детей бомбами и приказали им взорвать себя в деревне Калта, где высока концентрация курдских солдат. Но по какой-то причине один из смертников осуществил взрыв раньше времени, второй же оказался ранен, но его устройств не сдетонировало. Самое страшное — возраст этих двух особ. В отчете указывается, что никто из них не достиг даже пятнадцати лет.
Учитывая, что теракт произошел на курдской территории, сразу же поползли слухи о чуть ли непосредственной причастности турецкой стороны. Все же Анкара более всех заинтересована в дестабилизации курдских формирований в Сирии, и зачастую в средствах Эрдоган не особо разборчив. При этом предполагается, что в протурецких анклавах САР существует целая программа по подготовке детей-смертников. В качестве аргумента приводятся некоторые аналогичные случаи из прошлого. Да, в Сирии детишки, вместо игрушек выбирающие пояса смертников, иногда встречаются.
Что ж, либо в этом есть доля правды, либо курдская сторона просто-напросто использует любые предлоги, чтобы очернить своего противника. Так сказать, очередной способ ведения гибридной войны.
Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что такое варварство, к сожалению, вполне может применяться идлибскими террористами, но прямые связи с Турцией тут маловероятны, ибо в случае разоблачения Анкаре будет крайне сложно отмыться.
— Да, это вероятно. Для многих любой способ ведения войны кажется разрешенным. Тут никакой гуманизм и мораль вообще неприменимы. Понять психологию этих людей сможет разве что психиатр. Но в данном случае они не сидят в спецучреждениях, а контролируют половину целой провинции суверенного государства, следовательно, вольны делать очень многое. По поводу же детей — их психика такова, что их очень просто убедить сделать то или иное действие. Они до конца не отдают себе отчет в том, что происходит. Они могут воспринимать все это как игру, и поступать соответствующе. Это не первый случай — неоднократно дети использовались незаконными формированиями для осуществления каких-то целей.
Читайте также
Парад чисел: Зачем Госдума продлила войну на один день Теперь Россия будет отмечать окончание Второй мировой в День солидарности в борьбе с терроризмом
«СП»: — Связано ли это как-то с Турцией?
— Вряд ли Эрдоган стал настолько безумен, чтобы быть хоть как-то вовлеченным в это. Если это всплывет, а для разоблачения, как мы знаем, много не надо, то отмазаться потом будет крайне непросто. Это повлияет на репутацию самым худшим образом и отразится на степени влияния как в сирийских территориях, так и внутри Турции. Как мы видим, после успешных переговоров российской и турецкой стороны, Анкара старается приложить усилия для нормализации обстановки и выполнения условий соглашения по Идлибу. Происходит регулярное совместное патрулирование, стороны постоянно мониторят ситуацию и совещаются. Какие-то подобные авантюры могут серьезно навредить процессу, и, очевидно, в Анкаре все понимают, как понимают и возможные вытекающие последствия недобросовестного отношения. Так что, это, скорее всего, инициатива террористов, ни с кем несогласованная.
Новости Сирии: В Сирии объявили всеобщую амнистию

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
17 апреля 2020, 07:10
Славянск и Краматорск: начало странной войны
18 апреля 2020, 02:10
Маршал Конев и соучастие в вандализме
20 апреля 2020, 17:10
Военный киноман. Почему я обязан ненавидеть татар?
18 апреля 2020, 08:10
О стратегии развития Военно-морского флота России
16 апреля 2020, 00:10
Коронавирус как мировой экзаменатор и аудитор
17 апреля 2020, 17:10
Актуальные выводы из уроков Второй мировой войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 апреля 2020, 22:10
"Это не просто игра в одни ворота": Путин рассказал, чем Италия ответила на помощь России
19 апреля 2020, 02:10
Грузия: «Экспорт и туризм на нуле. Зато мы больше не зависим от России» (Обзор ИноСми)
17 апреля 2020, 07:10
Славянск и Краматорск: начало странной войны
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
15 апреля 2020, 07:10
Последние слова умершего от коронавируса заставили медика пойти против властей: "Совершенно отвратительно"
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
16 апреля 2020, 00:10
"Так издеваться над сверхдержавой!": Появился целый список "бед" США из-за России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.