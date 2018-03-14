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Накаркала на свой возраст: Ученые рассказали, как узнать, сколько лет вороне
14 марта 2018, 08:39 • 142 • В мире
Ученые распознали пол и возраст ворон по их карканью.
Австрийские биологи из Венского университета провели ряд исследований, в результате которых удалось узнать о том, что карканье ворон не просто разное, а оно кардинально отличается от тех звуков, которые издает самец или самка.
Таким образом, свое эссе о том, что крики воронов отличаются в зависимости от их пола и возраста, исследователи опубликовали в журнале Frontiers in Zoology.
В ходе своих наблюдений ученые следили за воронами в местном центральном парке. Сообщается, что всего биологи записали свыше 400 разновидностей криков. В итоге после кропотливого анализа удалось установить, что крики ворона могут сообщать сородичам не только об опасности и наличии еды, но и о поле и возрасте самой птицы.
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