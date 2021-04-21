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Накануне выступления Путина СБУ приведена в боевую готовность по всей Украине

21 апреля 2021, 08:10  •  130 • Украина

Служба безопасности Украины, которая вчера объявила о проведении масштабных антитеррористических учений в большинстве регионов страны, сегодня привела своих сотрудников в режим повышенной готовности во всех областях.

Объявление было сделано за сутки до ежегодного послания президента России Владимира Путина, которое запланировано на 21 апреля.

Об этом сообщил спикер спецслужбы Артем Дехтяренко.

«Сотрудники СБУ во всех областях, а не только в приграничных, переведены в режим повышенной готовности.

Усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющие деятельности Службы», — заявил Дехтяренко.

По его словам, СБУ уже проводит или вскоре приступит к проведению масштабных антитеррористических учений в большинстве регионов Украины.

Напомним, что на прошлой неделе учения СБУ проходили в приграничных регионах: Сумской и Харьковской областях.

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