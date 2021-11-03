Накануне военного обострения командиры ВСУ пытаются поднять боевой дух подчинённых громкими заявлениями

Бывший замначальника генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко предупреждает – военное положение будет объявлено со дня на день, война с Россией будет носить «широкомасштабный характер», и «агрессора» ждёт «кровавая баня». Впрочем, угрозы бывших – почти всегда сотрясение воздуха, хуже то, что говорят и делают нынешние. «Мы готовы к эскалации, к новому витку боевых действий, - сообщает командующий ОС ВСУ Александр Павлюк. – По возможности проведём контрнаступление, войска к такой операции готовы».

Сюжет: Украинский кризис, Войны XXI века

«Американцы, целый Пентагон, говорят: российская группировка подтягивается к границе, – возмущается «белый вождь» националистов Андрей Билецкий, неформальный лидер головорезов «Азова». – И союзники говорят, что войска там есть. Даже коммерческие спутники это фиксируют – войска есть! А в украинском Минобороны отрицают – российских войск нет! Из-за этой страусиной позиции мы рискуем потерять многое». Впрочем, голос разума Минобороны пока будет почти неслышным – накануне министр Таран всё-таки подал рапорт об отставке. Все решения принимает главком Залужный – тот самый, что накануне назначил своим советником одиозного наци Дмитрия Яроша. А Ярош, в свою очередь, пообещал вернуть на передовую карательные отряды бандеровцев – похоже, на Донбассе и в самом деле становится горячо. Ярош обещает поставить под ружьё порядка 10 тысяч карателей – едва ли ему, впрочем, это удастся. Добровольцы разбежались ещё в 2015-м, награбив добра на Донбассе и осознав бесперспективность пребывания «на передке». Впрочем, одно только присутствие на передовой карательных отрядов, формально неподотчётных ВСУ, выводит украинское командование на оперативный простор неоднозначных решений. Ведь развязать войну при таком раскладе можно будет и не отдавая приказ к наступлению.

Этой весной отмечалось небывалое обострение у линии разграничения на Донбассе. Тем не менее, эскалация не получила развития, война не началась. А как сейчас? Понимать в этой связи надо вот что. На тот момент и Андрей Таран был полновесным (а не уходящим на дембель) министром, и Руслан Хомчак занимал пост главкома – эти командиры, при всех своих недостатках, хорошо понимали, чем чревато такое обострение. И особенно – чем обернётся для них и всего украинского генералитета приказ к наступлению. Они станут военными преступниками! А сейчас армия фактически управляется главкомом Залужным и его помощником Ярошем. Это принципиально иной расклад. Кто бы ни занял министерский пост, общий расклад появление новой фигуры не изменит. А значит, и в самом деле, запахло порохом.