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Накануне переговоров Украина объявила новые санкции против России

11 марта 2022, 11:10  •  138 • Политика
Накануне очередного раунда переговоров с Россией по вопросам освободительной спецоперации Украина объявила новые санкции против нашей страны.
В частности, оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом" заявила о том, что полностью отказывается от закупки ядерного топлива в России.
Стоит отметить, что очередное потрясание кулаком со стороны Украины выглядит более чем абсурдно. Находясь в сложном положении, получая ежедневно со всех сторон отказы от бывших партнёров, Киев вместо переоценки ситуации и принятия рациональных и здравых решений продолжает гнуть очевидную провальную линию.
Напомним, что последний, третий раунд переговоров Москвы и Киева фактически закончился ничем. Ожидается следующая встреча, к которой многие эксперты относятся скептически из-за позиции Украины.

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