Накануне переговоров с Джо Байденом Владимира Зеленского будут «охмурять» Керри, Блинкен и Нуланд

До встречи с президентом США, Зеленского предстоит убедить в том, что минские соглашения скорректировать в угоду Киеву не удастся. Так или иначе, Украине придётся идти на уступки народным республикам. Убеждать Зеленского будут, по очереди, спецпредставитель Байдена по климату Джо Керри, его сменщик на посту госсекретаря Энтони Блинкен и заместитель главы Госдепа по политическим вопросам Виктория Нуланд, на всякий случай, отметившая накануне, что минские протоколы для Киева – неизбежное зло.

Примечательно то, что Керри и Блинкен представляют две конкурирующие вашингтонские «башни», а значит, у «башен» в отношении Украины созрел, наконец-то, консенсус. И этот консенсус, увы, не порадует украинского гостя. Говорят, что встречу с Байденом намеренно перенесли на сутки, чтобы Зеленского смогли убедить в неизбежности нового курса. Участие Блинкена в «охмурении» Зеленского примечательно ещё и тем, что Блинкен выступает от лица еврейского лобби в США. Тут есть тонкость.

Накануне заокеанского вояжа Зеленскому промывали мозги украинские представители еврейского лобби – Игорь Коломойский, Виктор Пинчук и даже, по слухам, российский олигарх Михаил Фридман, «завязанный» на Украину. А украинское еврейское лобби накануне окончательно сменило своих покровителей – американских на британских. Так что Блинкену предстоит Зеленского как бы распропагандировать, объяснив ему, что к чему. Керри и Блинкен выступают в роли «злых следователей», а Нуланд – «доброго». Но ждать от неё печенек украинским визитёрам нет смысла – накануне Нуланд в интервью «Голосу Америки»* сообщила, что иного выбора у Зеленского, как выполнить минские соглашения от первой до последней буквы нет. Ибо иначе «русские не уйдут с Донбасса».

Ещё Нуланд сообщила, что «разочарована» в Петре Порошенко и в том, как на Украине проходят реформы. Впрочем, Нуланд отметила, что «не уверена в готовности Киева» реализовать минские соглашения и, соответственно, не хотела бы расширения «нормандского формата» за счёт США, ведь попытка договориться изначально обречена на провал. Либо минские соглашения выполнит Зеленский, – указала Нуланд, либо на его место придёт новый управленец, который и выполнит их беспрекословно.