Накануне переговоров Кишинёв добавил проблем Приднестровью

Решений нет, новые проблемы есть

Первая в новом году встреча политических представителей Приднестровья и Молдавии состоялась 14 января в Тирасполе в офисе миссии ОБСЕ.

«В ходе встречи собеседники обсудили широкий круг актуальных аспектов повестки дня переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на автотранспортной проблематике и вопросе импорта товаров в Приднестровье с 1 февраля 2020 года»,

– сообщает п ресс-служба МИД ПМР .

Накануне встречи в Тирасполе Кишинёв усилил давление на Приднестровье, так, с 10 января водителей ПМР поставили перед фактом – им теперь можно пересекать границу с Украиной, где ранее проблем никаких не было, только на автомобилях с нейтральными номерами и при наличии водительского удостоверения Молдовы или любого другого признанного государства. Раньше такие требования были только при пересечении границы с Румынией.

На встрече глава МИД ПМР Виталий Игнатьев отметил, что подобные «односторонние действия недопустимы и противоречат прежним договорённостям, в частности, протоколу 2018 г. об участии приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении». Игнатьев обратился с просьбой приостановить действие ограничений, пояснив, что вначале необходимо обсудить и урегулировать вопрос получения водительских удостоверений молдавского образца, что сделать жителям Приднестровья не так просто, ведь эти документы выдают лишь определённым категориям граждан ПМР.

«Ограничения или иные формы дискриминации в части свободы передвижения недопустимы, поэтому мы потребовали от Кишинёва отказаться от подобного рода действий. Также мы обратились к международным партнёрам. На следующей неделе ожидаем визит недавно назначенного Специального Представителя ДП ОБСЕ Томаса Майр-Хартинга, с которым также планируем обсудить данный вопрос»,

– рассказал Виталий Игнатьев журналистам после встречи.

Министр отметил, что на встрече договорились лишь о том, что в ближайшее время пройдут «заседания профильных экспертов для обсуждения всего комплекса вопросов в автотранспортной сфере».

На встрече приднестровская сторона в который раз напомнила о существующих проблемах, в частности, о том, что молдавские пограничники не пропускают на территорию ПМР медикаменты, продукты питания, ветеринарные препараты и многое другое, однако молдавская сторона не готова решать эту и многие другие проблемы. Наоборот, в Кишинёве заняты тем, чтобы проблем этих добавить.

Так, накануне встречи в Тирасполе президент Молдавии Игорь Додон на встрече с главой Нацбанка Молдавии Октавианом Армашу и министром финансов Сергеем Пушкуцэ обсудил намерение запретить предприятиям Приднестровья, у которых открыты счета в молдавских банках, проводить банковские операции в других валютах кроме молдавской. По словам Додона, власти Молдовы разработали новый механизм работы молдавской банковской системы с Приднестровьем «для предотвращения отмывания денег».

Виталий Игнатьев также напомнил Александру Фленкя – политическому представителю Молдовы – о том, что есть несколько согласованных, но не подписанных молдавской стороной документов и проектов договорённостей.

«Надеюсь, что молдавская сторона пересмотрит свой подход, поскольку эти документы касаются прав и интересов людей: начиная с соглашения по возвращению детей, оставшихся без попечения родителей, и заканчивая вопросами снятия технических барьеров в торговле. Рассчитываю, что сегодняшняя встреча позволит перезапустить наш диалог на более предметном, содержательном уровне»,

– подвёл итог встречи глава МИД.