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Накануне Нового года Куба облегчит визовый режим для граждан России

16 ноября 2018, 19:09  •  37 • Политика
Соглашение об облегчении визового режима между Россией и Кубой вступит в силу уже 21 декабря — всего за полторы недели до Нового года. После этой даты срок безвизовых поездок для граждан России на Остров свободы будет увеличен до 90 дней.
Обо всем этом сообщается в коммюнике, опубликованном на официальном сайте МИД России. Напомним, что вступающее в силу соглашение ранее было подписано 22 мая текущего года в Москве.
Оно имеет обоюдное действие и распространяется равно и на кубинцев, желающих съездить в Россию, и на граждан нашей страны, планирующих отпуск или деловую поездку на Остров свободы.
Отметим также, что в настоящий момент срок безвизового «окна» для граждан Кубы и России составляет всего 30 дней.

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