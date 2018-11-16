Накануне Нового года Куба облегчит визовый режим для граждан России

Соглашение об облегчении визового режима между Россией и Кубой вступит в силу уже 21 декабря — всего за полторы недели до Нового года. После этой даты срок безвизовых поездок для граждан России на Остров свободы будет увеличен до 90 дней.

Обо всем этом сообщается в коммюнике, опубликованном на официальном сайте МИД России. Напомним, что вступающее в силу соглашение ранее было подписано 22 мая текущего года в Москве.

Оно имеет обоюдное действие и распространяется равно и на кубинцев, желающих съездить в Россию, и на граждан нашей страны, планирующих отпуск или деловую поездку на Остров свободы.

Отметим также, что в настоящий момент срок безвизового «окна» для граждан Кубы и России составляет всего 30 дней.