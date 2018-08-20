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Накануне крупнейших манёвров: в России стартовала внезапная проверка боеготовности частей ЦВО и ВВО

20 августа 2018, 18:09  •  38 • В России
В понедельник, 20 августа, в ЦВО и ВВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности частей и подразделений, в том числе ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации. Инспектирование проходит по распоряжению президента РФ в рамках подготовки к участию ВС в масштабных манёврах «Восток-2018». Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что эти учения станут крупнейшими с 1981 года.
 
Стратегические учения «Восток-2014» РИА Новости © Виталий Аньков
 

20—25 августа в Вооружённых силах России проводится внезапная проверка боеготовности частей Центрального и Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации, а также Воздушно-десантных войск. Соответствующее распоряжение дал президент РФ Владимир Путин.

«Основная цель проводимых мероприятий — оценка состояния боевой готовности органов военного управления, объединений, соединений и воинских частей, проверка качества их подготовки к участию в манёврах «Восток-2018», способности войск к действиям при разрешении кризисных ситуаций, представляющих угрозу военной безопасности страны, а также антитеррористического, санитарно-эпидемиологического и техногенного характера», — сообщает Минобороны.

В общей сложности учения затронут 262 тыс. военнослужащих, будет задействовано 1077 летательных аппаратов, до 900 танков, более 31 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также более 300 кораблей. 

При этом манёвры «Восток-2018» — «завершающий этап системы мероприятий мобилизационного, оперативного и боевого характера». В них российские военнослужащие отработают сценарий по обеспечению безопасности РФ на Восточном театре военных действий. Отмечается, что  учения предусматривают применение группировок войск. 

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, стратегические командно-штабные учения «Восток-2018» станут беспрецедентными по масштабам. В манёврах на полигоне Цугол (Забайкальский край) примут участие военные из Китая и Монголии. 

КНР направит в Россию для проведения совместных манёвров свыше 3 тыс. военнослужащих, а также 900 единиц техники, 30 самолётов и вертолётов. 

«Это крупнейшее со времен манёвров «Запад-81» мероприятие по подготовке Вооружённых сил, которое приобрело статус международных учений, имеет беспрецедентные масштабы как по пространственному размаху, так и по численности привлекаемых органов военного управления, войск и сил», — уточнил глава оборонного ведомства. 

Манёвры «Запад-81» были одними из крупнейших в истории советских Вооружённых сил. 

«По своим масштабам оно (учение «Запад-81». — RT) может быть сравнимо лишь с крупными операциями времён Великой Отечественной войны. Это учение было уникальным ещё и потому, что все новые образцы вооружений Сухопутных войск, авиации и флота применялись с максимальным напряжением. На нём впервые были опробованы автоматизированная система управления и некоторые виды высокоточного оружия», — вспоминал герой Советского Союза генерал армии Валентин Варенников в интервью «Красной звезде».

Мобильные силы

Масштабные учения «Восток-2018» пройдут в Сибири и на Дальнем Востоке. Предстоящие манёвры в беседе с RT прокомментировал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. 

«Любые оперативно-стратегические учения направлены на отработку готовности страны к отражению внешней агрессии любого потенциального противника, — объяснил он. — Поэтому «Восток-2018» тоже такие же учения, направленные на подготовку армии и государства на отражение полномасштабной агрессии со стороны вероятного противника». 

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Военный эксперт отметил, что главным преимуществом российской армии сегодня является мобильность. 

«На прошлых учениях «Восток-2014» Россия в течение одной недели перебросила на восток 160 тыс. единиц личного состава, — напомнил Литовкин. — Это уникальная способность Вооружённых сил РФ перебрасывать такое количество войск с одного конца страны на другой. По мобильности мы превосходим любую армию мира». 

Ожидается, что ключевые акции на учениях «Восток-2018» будут проведены на общевойсковых полигонах Восточного военного округа Цугол, Бамбурово, Радыгино, Успеновский, Лагунное и Бикинский, на полигонах ПВО и ВВС Литовко, Новосельское, Телемба и Бухта Анна, а также в акваториях Берингова, Японского и Охотского морей, Кроноцкого и Авачинского заливов.

Операция пройдёт в соответствии с соглашением 1996 года между Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и КНР об укреплении доверия в военной области в районе границы. 

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