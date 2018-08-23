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Накануне Дня независимости Украины в Донбассе был ликвидирован командир штурмовой роты ВСУ
23 августа 2018, 14:39 • 266 • В мире
На Донбассе уничтожен командир ВСУ, командовавший горно-штурмовой ротой.
В Донбассе ликвидирован командир Вооруженных сил Украины Георгий Ольховский, командовавший горно-штурмовой ротой 15-го батальона 128 горно-пехотной бригады. Информацию подтверждает официальный сайт главы Закарпатской областной Геннадия Москаля.
Сообщается, что командир ВСУ погиб 23 августа около 2 часов ночи. Утверждается, что причиной гибели военного стал обстрел опорного пункта, на котором тот находился. Учитывая явную ангажированность источника, в комментариях люди предполагают, что командир ВСУ, скорее всего, решил устроить обстрел Донбасса в честь Дня независимости Украины, но был убит ответным огнем.
Напомним, что 23 августа на Украине отмечают День независимости. В связи с этим ополченцы ожидают со стороны Украины различных провокаций, как это уже было в прошлые годы.
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