Наивные лопухи и «идиоты» vs* циничные лжецы-ублюдки

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс, «отец» российской приватизации и многих реформ 90-х, снова выступил со скандальными заявлениями. И сделал это в фильме известного тележурналиста Алексея Пивоварова «Гибель империи». Как и следовало ожидать, господин Чубайс заклеймил Советский Союз, - в котором вырос и получил высшее образование, а также начал строить свою успешную карьеру, - со всех сторон. Можно сказать, живого места на теле той страны не оставил:

- Вся страна, за исключением нескольких тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи. От начала и до конца. Ты включаешь утреннюю зорьку для пионеров. Ты слышишь бодрым голосом: «Дети, собирайтесь в школу! У вас сегодня будет субботник!» Какой нахрен субботник? Что это? – патетически вопрошает он в фильме.

Жизнь в СССР, как считает главный приватизатор России, это было «непрерывное ежесуточное вранье, начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы «Время», которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами». И это даже дети, понимали, по его мнению. Конечно, которые нормальные дети, а не идиоты. И, естественно, те, кто не был идиотами, те становились от своего ума лентяями, старавшимися не потратить на работе лишнюю калорию.

- В Ленинграде, в автобусе два парня: «Как дела?» – «Да ничего, работаю, 140 рублей получаю». – «Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо». Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот, - вспоминает Чубайс и резюмирует настрой народа как бы афоризмом тех времен, который описывает отношение всего советского народа к труду. - Пускай работает железная пила, не для работы меня мама родила.

И ведь не соврал, было действительно такое выражение. Только популярно оно было у дворовой шпаны мелкого пошиба, рисовавшейся перед малолетками, и у заключенных (в колониях так называемое «отрицалово»), освободившихся после отбытия наказания. У большинства народа эта присказка, как и те, кто ее декламировал, вызывали презрение и отторжение. Подозреваю, кстати, что одним из тех двух парней в автобусе мог быть сам Анатолий Борисович, а вторым, например, Альфред Кох...

Но я сейчас не об этом. И не о том, как мы, например, школьниками выходили осенью высаживать саженцы вместо сгоревшего леса. Тот лес сейчас вырос. А сажали его идиоты. Идиоты убирали урожай, плавили сталь, делали ракеты, тепловозы и электровозы, идиоты совершали научные открытия и летали в космос, идиоты строили БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС и сотни, тысячи заводов, фабрик, институтов по всей стране. Если верить Чубайсу. В общем количестве несколько тысяч человек на всю страну.

Да нет, я не спорю с тем, что действительно в позднесоветском периоде была куча институтов, где половина сотрудников не знала, что она, собственно, делает на работе. «Служебный роман» помните? Вот там одна из таких контор. Но вот на заводе в цеху или на стройплощадке колготками не поторгуешь и сапоги в рабочее время не примеришь. Но вряд ли господин Чубайс знаком с этой стороной жизни страны. Он ведь сам у станка-то не стоял. И на производстве даже в качестве ИТР не работал. Только по таким конторам и шарашился, где настоящие идиоты и лодыри (и те, и другие устроенные по блату) существовали за счет настоящих ученых и трудяг. Быть нахлебником омерзительно для любого мало-мальски смыслящего человека. И не в этом ли корни ненависти Чубайса к СССР, его презрения к народу (похоже, что и к того времени, и к нынешнему российскому).

- В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя Советская власть, не случалось, - заявил господин Чубайс. Да полно, Анатолий Борисович! Конечно, циников хватало в руководстве того СССР. И на уровне ЦК КПСС, и на уровне обкомов и горкомов. Которые радостно пользовались системой специальных распределителей, более комфортными жилищными условиями и прочими номенклатурными благами.

Но если они были просто циниками, то на смену им пришли самые настоящие циничные ублюдки, устроившие стране катастрофу в 90-х. Под сладкие речи, под слова «свобода», «демократия», «права человека», под лозунгами «долой тоталитаризм и привилегии» они устроили чудовищный обман народа, обобрали население, выпотрошив карманы, лишив накоплений, убив миллионы, а десятки миллионов обрекли на нищету и прозябание, лишив перспектив сотни тысяч молодых перспективных представителей молодого поколения. И ведь они сами прекрасно знали, что делают, кому так чудовищно лгут, и какими окажутся последствия того, что они делали.

В Вашей жизни не было ничего омерзительнее поздней Советской власти, Анатолий Борисович? Да Вы скромничаете!

Подойдите к зеркалу. Ручаюсь, что Вы увидите в нем символ самого омерзительного, что случилось в жизни, как минимум, полутора сотен миллионов человек.

* Versus — латинское слово, означающее «против». Часто сокращается до vs или v.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.