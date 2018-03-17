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Наивность и некомпетентность: Глава разведки России высмеял план Британии сорвать работу шпионов РФ
17 марта 2018, 04:54 • 51 • Политика
Сергей Нарышкин прокомментировал слова Терезы Мэй о подрыве внешней разведки России.
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посмеялся над заявлениями премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о разрушении шпионской деятельности РФ при помощи высылки дипломатов. Он пояснил, что слова главы британского правительства одновременно наивны и некомпетентны.
Ранее премьер Великобритании объявила о том, что в ответ на отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, в котором она бездоказательно обвиняет Россию, из страны будут высланы 23 российских дипломата. Тереза Мэй отметила, что этот шаг со стороны Лондона на долгие годы "фундаментально подорвет" работу российской разведки в Великобритании.
У главы внешней разведки России эти заявления вызвали лишь улыбку. По его мнению, подобное мог сказать только наивный и некомпетентный человек.
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