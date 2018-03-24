«Наивное заблуждение»: в Крыму ответили на угрозы украинских радикалов заблокировать мост через Керченский пролив

Активисты экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* не смогут заблокировать транспорт, который будет следовать по Крымскому мосту. Об этом заявили в Госсовете полуострова, отметив, что у активистов просто нет для этого соответствующих технических средств. Ранее в «Меджлисе» предложили ввести санкции против всех, кто въезжает в Крым через Керченский пролив.

Инициатива украинских экстремистов о блокировке движения по Крымскому мосту не может быть реализована технически. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Ранее с такой инициативой выступил один из лидеров организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ленур Ислямов. Он призвал «фиксировать» все автомобили, проезжающие по мосту, и применять ко всем въезжающим на остров через Керченский пролив те же меры, что и против посещающих полуостров российских артистов.

«Я буду делать всё для того, чтобы это движение остановить… Если Украина не может остановить это движение, необходимо по крайней мере фиксировать весь транспорт, который перемещается из России в оккупированный Крым. Фиксировать всех людей. Поимённо. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались», — приводит слова экстремиста издание «Обозреватель».

При этом активист подчеркнул, что «Меджлис» использует «исключительно ненасильственные методы борьбы». В то же время он не стал исключать варианта, при котором организация будет «физически препятствовать движению».

«Сначала мы не будем препятствовать, мы подождём и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам», — рассказал Ислямов.

Война с мостом

Ганжара считает заявление активиста «маразматическим». Парламентарий напомнил, что ранее украинские политики уже угрожали «разбомбить мост».

«Сейчас Ислямов хочет фиксировать транспорт, который будет по нему ехать. На самом деле ничего у них не получится, поскольку никаких инструментов для этого нет. Это пустая риторика, попытка Ислямова какие-то политические дивиденды получить», — уверен депутат.

С ним согласился депутат Госдумы от Республики Крым, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек, назвавший Ислямова «популистом».

«Если Ислямов думает, что на Крымском мосту можно к столбу камеру прикрутить, то это наивное заблуждение. Поставить человека со смартфоном, который будет фиксировать въезжающих, также невозможно. Остаётся только одно — слёзно просить, чтобы никто не ездил, а то введут санкции», — считает парламентарий.

Идея о контроле за въезжающим на полуостров транспортом нереализуема, согласился вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский. По его словам, у активистов началось «весеннее обострение».

«Безусловно, это полный бред. Никогда в жизни этого не произойдёт. Хочу напомнить, об этом говорят люди, которые рассказывали, что никакого моста нет и что Россия его никогда в жизни не построит. Сейчас мы видим, что уже идут завершающие работы по автомобильной части моста», — заключил он.

С опережением графика

Между тем 20 марта в Минтрансе России сообщили, что движение по автомобильной части Крымского моста будет запущено со значительным опережением — уже в мае 2018 года.

На первом этапе проезд будет открыт для легкового транспорта и пассажирских автобусов. Грузовики смогут проехать по мосту в конце 2018 года. По графику движение железнодорожного транспорта будет запущено в конце 2019 года.

На данный момент заасфальтировано 14 из 19 км дороги. Строители уже начали укладку асфальта на последних морских участках, сообщило «Крыминформ» со ссылкой на заместителя начальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрата Турсунбекова.

«Сегодня мы приступили к обустройству нижних слоёв асфальтобетона на морских участках. Планируем эту работу завершить в апреле и подойти к открытию движения по автодорожному мосту в мае», — рассказал он.

14 марта мост осмотрел президент России Владимир Путин. Он побывал на готовом участке автодорожной части конструкции и выразил надежду, что россияне смогут воспользоваться мостом уже летом.

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В ходе выступления на митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым» глава государства поздравил местных жителей с годовщиной воссоединения с Россией и отметил, что крымчане «восстановили историческую справедливость».

«Четыре года назад вы приняли историческое решение. Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в свой родной дом нашей общей родины, дом нашей матушки-России», — сказал Путин.

Напомним, что полуостров стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).