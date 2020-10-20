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Наивное "свержение Путина" в исполнении Монеточки оценил Дудь: "Как же страшно звучит..."

20 октября 2020, 20:20  •  208 • Политика
В интервью Юрию Дудю певица Монеточка так и не смогла внятно объяснить, почему ей не хотелось бы продления срока Владимира Путина. Она просто ответила, что ей было бы интересно увидеть какого-то другого президента. Оценивая это наивное "свержение Путина", Дудь сказал: "Как же страшно звучит..."
Певица Лиза Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова) дала интервью Юрию Дудю. Журналист в том числе спросил девушку, почему она посчитала нужным исключить из так называемого списка великих женщин депутата Госдумы космонавтку Валентину Терешкову.
"Как бы вот так сказать это элега-а-антно. Ну вот как это элегантно сказать?" - начала Монеточка.
В конце концов девушке удалось сформулировать ответ:
- Немножко она нас разочаровала, Юр...
- Чем? - переспросил Дудь.
- Для меня её поступок не выглядел искренним и естественным... Поступок, когда она попросила Путина остаться подольше. Мне это не понравилось, - закончила реплику Монеточка.
Речь идёт об известном предложении Валентины Терешковой внести в текст поправок к Конституции России предложение об обнулении сроков президента Владимира Путина. После предложения Терешкова подверглась самой настоящей травле. Несмотря на то что поправка не означает, что Путин точно будет баллотироваться на новый срок. Или же пройдёт без выборов. В обсуждениях предложение Терешковой переворачивали с ног на голову. Интервью Монеточки Дудю показало, что сформулировать причину недовольства инициативой получается плохо.
Дудь попросил Монеточку объяснить, почему ей не понравилась инициатива Терешковой.
- Потому что я не хочу, чтобы Путин оставался подольше, - ответила девушка.
- Почему? - журналист не оставлял попыток узнать ответ.
- Потому что я родилась в 1998 году и без Путина прожила пару лет. Я не помню времени без Путина, - сказала девушка и, подумав, добавила: - Мне было бы просто интересно как минимум.
Юрий Дудь, оценивая сказанное, бросил неоднозначную фразу: "Как же страшно звучит это..." Дальше последовала песня Монеточки о первом лице России, точнее, стихи, которые должны стать песней. Полная версия интервью доступна на канале Юрия Дудя в YouTube.

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